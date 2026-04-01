Zwischen Hoffnung und Hindernis – Glauben und Ernährungssicherheit

„Eine Nation, die sich selbst ernähren kann, kann sich auch selbst wieder aufbauen.“ Zu diesem Schluss kommt Newton Waniba aus dem Südsudan. Er ist dort aufgewachsen, hat den Bürgerkrieg miterlebt und war mit seiner Familie über mehrere Jahre auf der Flucht – teilweise in Flüchtlingslagern. Diese Erfahrungen prägen bis heute seine Arbeit für kleinbäuerlichen Ackerbau – und sein Glaube spielt dabei eine wichtige Rolle. Kirchen und ihre Netzwerke sind zentrale Partner.

Die Frage, ob Religion einen Einfluss auf Ernährungssicherheit hat, beschäftigt mich – als Leiter eines internationalen Hilfsvereins und Partner von Newton – schon länger. Ich bin mit dem christlichen Glauben aufgewachsen und habe über die Jahre gelernt, meine eigenen Wurzeln kritisch zu hinterfragen – nicht, um sie abzulegen, sondern um besser zu verstehen, woran ich wirklich glaube und anderen Glaubensrichtungen offener begegnen zu können. Die Frage bleibt: Kann Glaube einen positiven Beitrag zu den Herausforderungen unserer Zeit leisten?

Nahrungsversorgung in religiösen Schriften

Fragen rund um Hunger und die Versorgung mit Nahrung sind in religiösen Traditionen keineswegs neu. Bereits in frühen religiösen Schriften wird davon erzählt. Ein bekanntes Beispiel ist die Geschichte von Josef, die sowohl im Buch Genesis der Bibel als auch in der zwölften Sure des Korans geschildert wird. Gott offenbart Josef, dass eine schwere Hungersnot über die Region kommen wird. Durch kluge Planung und Vorratshaltung gelingt es ihm, ganz Ägypten durch diese Krise zu führen. Trotz jahrelanger Trockenheit bleibt genügend Nahrung vorhanden.

Die Aufforderung, Hungernden zu helfen, ist ein zentraler Bestandteil vieler religiöser Traditionen. Die Fürsorge für Bedürftige gehört zu ihren grundlegenden moralischen Verpflichtungen.

Erfahrungen aus Studien

Für eine Mehrheit der Menschen in den Umfeldern vieler Entwicklungsprogramme sind Religion und Spiritualität integrative Bestandteile ihres ganzheitlich geprägten Weltbildes. Die in westlichen Gesellschaften verbreitete Trennung zwischen religiös und säkular ist ihnen häufig fremd.

Ernährung spielt seit jeher eine Rolle in religiösen Traditionen. Regeln darüber, was als rein oder unrein gilt, welche Lebensmittel erlaubt sind oder wie sie zubereitet werden dürfen, prägen vielerorts Essgewohnheiten. Auch Fastenzeiten gehören in vielen Religionen dazu. Religion beeinflusst daher nicht nur, was Menschen essen, sondern auch wie sie essen – und kann Ernährungssicherheit sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Sie beeinflusst auch kulturelle Praktiken wie Gastfreundschaft oder das Teilen von Nahrung innerhalb einer Gemeinschaft.

Problematisch kann es werden, wenn religiöse Normen darüber entscheiden, wer Zugang zu Nahrungsmitteln oder Unterstützungsleistungen erhält. Solche Mechanismen können zu ungleichen Verteilungen führen, etwa abhängig von sozialer Stellung, Glaubensrichtung, Geschlecht oder Alter.