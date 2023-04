Brauchen wir einen Globalen Fonds für soziale Sicherheit?

Referenzen:

Deutsche Welthungerhilfe (2022): Soziale Sicherungssysteme – Schlüssel zur Ernährungssicherheit. Bonn

Evans, Martin et al. (2023): Financial social assistance in lower-income countries post Covid-19; ODI Working paper, London.

International Labour Organization (2021): World Social Protection Report 2020-22: Social Protection at the crossroads – in pursuit of a better future; ILO Geneva.

Kaltenborn, Markus and Kreft, Laura (2022): Governance principles for a global fund for social protection; Friedrich-Ebert-Stiftung Geneva.

Kaltenborn, Markus (2023): Ausweitung der globalen sozialen Sicherung – Optionen zur Ausgestaltung eines internationalen Finanzierungsmechanismus, Friedrich-Ebert-Stiftung Geneva.