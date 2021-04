China hat die Armut ausgerottet. Wirklich?

Der Ökonom Branko Milanovic, weltweit anerkannter Ungleichheitsforscher, nennt in einem Anfang 2021 veröffentlichten Beitrag für die Zeitschrift Foreign Affairs die Ungleichheit die „Achillesferse des chinesischen Systems“. Sie widerspreche den von der Partei verbal hochgehaltenen sozialistischen Grundsätzen und unterminiere die stillschweigende Übereinkunft zwischen Regierenden und Regierten. Ursächlich für den hohen Grad an Ungleichheit sei nicht nur das schnelle Wirtschaftswachstum und die damit einhergehende rapide Urbanisierung, sondern auch Besonderheiten des politischen und wirtschaftlichen Systems, die beispielsweise die bedeutsamen Disparitäten zwischen den Provinzen und zwischen ländlichen und städtischen Gebieten gefördert hätten. Chinas Gini-Koeffizient (ein Gradmesser ungleicher Einkommensverteilung, der von 0 bis 1 reicht) beträgt ungefähr 0,47 (USA: ca. 0,41, Deutschland 2018: 0,29); Ungleichheit in China ist damit höher als in den USA und erheblich höher als in Deutschland. Sehr hoch ist insbesondere der Abstand zwischen städtischen und ländlichen Einkommen. Man könne fast auf die Idee kommen, es handele sich um zwei unterschiedliche Länder, so Milanovic.

Chinas Ungleichheit habe nicht nur strukturelle, sondern vor allem auch politische Gründe. Sowohl die grassierende Korruption – die besonders lukrativ ist für jene in der Nähe großer Summen, die veruntreut werden können – als auch die Mitgliedschaft in der KPCh, die sehr hohe Einnahmen sichern kann, seien Treiber der Ungleichheit. Milanovic bescheinigt Xi Jinping durchaus Ernsthaftigkeit in seinen Anti-Korruptionskampagnen, prophezeit aber erheblich größere Probleme bei künftigen Kampagnen. Denn die politische und die wirtschaftliche Macht beginne in China zu verschmelzen, um eine hybride politisch-wirtschaftliche Elite zu bilden, die kein Interesse an der Bekämpfung von Korruption habe und kaum wieder aufzulösen sei, wenn sie sich erst einmal formiert und fest etabliert habe.

Die starke Entwicklung des Privatsektors bringe auch in China neue soziale Klassen hervor. Um sie einzubinden, lade die Regierung des Ein-Parteien-Staates sie zur politischen Beteiligung durch eine Parteimitgliedschaft ein. Aber damit schaffe man eine Oberschicht mit sowohl politischer als auch wirtschaftlicher Macht, abgetrennt vom Rest der Gesellschaft und ebenso von der Masse der KPCh-Mitglieder. Ohne freie Wahlen könne eine solche Macht nur durch ein übergeordnetes unabhängiges Zentrum kontrolliert werden. Milanovic: „Es gibt aber eine ultimative Macht, die in einem engen Kreis von Spitzenfunktionären der KPCh und der Regierung residiert, die ihrem Hintergrund treu sind. Diese autokratische Macht kann das maßlose Streben der Elite nach finanziellem Gewinn und vielleicht sogar ihre Dekadenz zügeln. China hat die Wahl zwischen zwei Visionen: Oligarchie oder Autokratie.“

Für die Armen in China, egal ob auf dem Land oder in der Stadt, ist das keine gute Alternative.