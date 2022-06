Die meisten Menschen, die in der Entwicklungszusammenarbeit tätig sind, werden der Behauptung zustimmen, dass Geld nicht der entscheidende Erfolgsfaktor in der Entwicklungsarbeit ist. Wenn Erfolg so schwer ist, dann hängt das eher mit dem mangelnden politischen Willen von Regierungen in Entwicklungs- und Industrieländern zusammen, notwendige Reformen vorzunehmen. Es hängt auch zusammen mit der oft anzutreffenden Dominanz von außen- und wirtschaftspolitischen Interessen der Geberländer, mit schlechter Regierungsführung, wirtschaftlichen Ungerechtigkeiten, anhaltenden Konflikten und vielem anderen mehr.

Gleichwohl haben Welthungerhilfe und terre des hommes im „Kompass 2022“, dem nunmehr 29. Bericht zur „Wirklichkeit der deutschen Entwicklungspolitik“, erneut einen Schwerpunkt auf die Finanzierung von Entwicklungszusammenarbeit und humanitärer Hilfe durch die Bundesregierung gelegt. Bei der humanitären Hilfe leuchtet das sofort ein, aber auch die Entwicklungszusammenarbeit, so heißt es in den Empfehlungen des „Kompass“ an die Bundesregierung, brauche „verlässliche, flexible und langfristige finanzielle Perspektiven, um die strukturellen Ursachen von Konflikten, Hunger und Armut zu bekämpfen, Krisen vorzubeugen und Partnerschaften zwischen Nord und Süd dauerhaft zu stärken.“