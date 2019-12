Die bedürftigsten Länder filtert Aidwatch aus vier Gruppen heraus. Länder, die am weitesten von den SDG entfernt sind (Severely Off-track Countries) sind geprägt von schwacher Regierung, die Privatwirtschaft scheut sich zu investieren, es herrscht Verunsicherung durch Gewalt und Umweltkatastrophen. Acht von zehn Menschen in extremer Armut werden in diesen 31 abgeschlagenen Ländern leben. Doch sie erhalten weniger als ein Viertel der ODA von EU und ihren Mitgliedstaaten.

In der zweiten Gruppe finden sich 28 Länder mit dem höchsten Anteil extremer Armut an der Bevölkerung (Severely Poverty Challenged Countries): Mehr als jeder Fünfte wird 2030 über eine Kaufkraft von 1,90 Dollar am Tag nicht hinauskommen. Die dritte Ländergruppe versammelt die geballte Armut: In ihr werden voraussichtlich 80 Prozent der Armen leben (Countries Being Left Behind). Die Schnittmenge der drei Gruppen umfasst 20 Länder mit besonderer Armutsproblematik, die aber nur zehn Prozent der EU-ODA und ihrer Mitgliedstaaten erhalten. Alle bis auf eines gehören zu den am wenigsten entwickelten Ländern (LDC), bis auf fünf sind es fragile Staaten.