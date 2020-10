EU-Haushalt: eine Rechnung mit vielen Unbekannten

So enttäuschend dies sein mag, so war es doch absehbar: In den Prioritäten der deutschen Ratspräsidentschaft liegt der Fokus künftiger Ausgaben klar auf interner Politik:

Ein stärkeres und innovativeres Europa

ein gerechtes Europa

ein nachhaltiges Europa

ein Europa der Sicherheit und der gemeinsamen Werte

ein starkes Europa in der Welt,

werden als Ziele auf der Webseite der Ratspräsidentschaft genannt. Noch vergeblicher als den Blick nach draußen sucht man in den Schwerpunkten die Politikfelder ländliche Entwicklung und Ernährungssicherung.