Kompakte Strategie statt Verheddern

Auch schiene es sinnvoller, nicht nur mit ehemaligen Kolonien Afrikas derartige Verträge abzuschließen, sondern mit der Afrikanischen Union, die alle Länder repräsentiert und gerade eine kontinentale Freihandelszone aufbauen will. Außerdem ist das wirtschaftliche Gewicht Europas gegenüber Afrika in den letzten Jahren gesunken; der Handel nimmt ab, während China größter Neuinvestor geworden ist.

Am Ende läuft die EU Gefahr, sich in allzu vielen Vereinbarungen zu verheddern. Klar ist: Sie sollte sich dringend über eine kompakte Strategie gegenüber afrikanischen und anderen Entwicklungsländern verständigen, die ein Mindestmaß an Kohärenz aufweist.

Weder die EU noch die AKP-Staaten haben die Fortsetzung der Zusammenarbeit, also eine Neuverhandlung des Cotonou-Abkommens, in Frage gestellt oder in Zweifel gezogen – wenn auch aus unterschiedlichen Motiven. Bei allen berechtigten Einwänden ist das eine gute Nachricht: Es gibt zumindest zwei große Länderblöcke, die internationale Zusammenarbeit und Multilateralismus nicht abgeschrieben haben, sondern große Hoffnung in ihre Fortsetzung setzen.