Gender-Normen in Ernährungssystemen dreier Länder

Man kann weltweite Wirtschaftsaktivitäten, insbesondere innerhalb von Ernährungssystemen, unter zwei sich ergänzenden Gesichtspunkten betrachten: zum einen Tätigkeiten, die vorrangig zur Produktionswirtschaft beitragen, und zum anderen Kräfte, die hauptsächlich in der reproduktiven Wirtschaft wirken. Während die erstere alle verkauften und gekauften Güter und Dienstleistungen umfasst, die direkt zum BIP beitragen, bezieht sich die zweite Kategorie auf Tätigkeiten, die den Lebensunterhalt von Menschen sichern – von der Pflege über die Kunst bis hin zur Bildung (Bakker 2007; Ume et al., 2022). Obwohl einige Aktivitäten zu beiden Wirtschaftszweigen beitragen können, lassen sich die meisten eindeutig dem einen oder beiden zuordnen und unterscheiden sich oft in ihren Zwecken.

Im Kontext von Ernährungssystemen umfassen reproduktive Funktionen beispielsweise die Bereitstellung von Mahlzeiten sowie die Versorgung ländlicher Gebiete mit Nahrungsmitteln. Der Ackerbau zum Zweck der Ernährungssicherheit von Haushalten und Gemeinschaften kann ihnen zugeordnet werden. Die Produktionswirtschaft spielt in den Systemen ebenfalls eine große Rolle und umfasst Tätigkeiten, die Waren für den Verkauf produzieren, oft fern der Erzeugungsregion. Die Produktionswirtschaft zielt auf die Schaffung von Einkommen, das akkumuliert und in weitere Ressourcen und Produktionsmittel investiert werden kann, was wiederum zu mehr Produktion und damit zu höherem Einkommen führt.

Die seit der Kolonialisierung anderer Weltregionen durch Europa vorherrschenden Geschlechterrollen verbinden Aktivitäten der Produktionswirtschaft in erster Linie mit Männern, und die der reproduktiven Wirtschaft mit Frauen. Geschlechterrollen sind nicht zwangsläufig negativ; sie können sich ergänzen und zu prosperierenden Gesellschaften führen. Problematisch wird es dann, wenn Machtgefälle entstehen, wo reproduktive und produktive Kräfte um Ressourcen konkurrieren. Mächtigere Akteure können leichter Ressourcen für ihre Zwecke mobilisieren – potenziell zum Nachteil der weniger Mächtigen. In diesen geschlechtsspezifischen Kontexten bedeutet das, dass Männer sich für die Produktionswirtschaft Ressourcen aneignen, die auch von Frauen für reproduktive Tätigkeiten benötigt werden.

Wir beobachten, dass die Produktionswirtschaft heute in Politik und Gesellschaft höher bewertet wird als die reproduktive Wirtschaft. Akteure der Produktionswirtschaft – meist Männer oder Staaten – sind mächtiger und nehmen sich Ressourcen, die sie brauchen. Frauen und andere Akteure der reproduktiven Wirtschaft verfügen am Ende für ihre Zwecke der Ernährung ihrer Familien und Gemeinschaften über weniger Ressourcen. Probleme der Ernährungssicherheit in ländlichen Gebieten sind oft das Ergebnis von Verhaltensweisen und politischen Instrumenten, die solche Gender-Normen erhalten, um produktive Ressourcen zu vereinnahmen und sie der Produktionswirtschaft zuzuführen. Das heißt, geschlechtsspezifische Normen und Institutionen können strukturell Ressourcen von Akteuren abziehen, die im Interesse der Ernährungssicherheit handeln, und sie jenen Akteuren oder Anbaumethoden zuweisen, deren Ziel die Produktion von Waren und der Beitrag zum BIP ist.

Dieser Artikel veranschaulicht diese Dynamik anhand von drei Beispielen aus zwei Kontinenten. Im dritten Beispiel wird gezeigt, wie Frauen mit anderen, am Anbau von Nahrungsmitteln für den Eigenverbrauch interessierten Akteuren diese strukturellen Hindernisse mithilfe agrarökologischer Praktiken überwinden.