Die große grüne Mauer braucht dringend eine Version 2.0

Ebenfalls in der Sahelzone sind in der Seno-Ebene in Mali seit Mitte der 1990er-Jahre fast eine halbe Million Hektar von Bauern wiederbegrünt worden. Hunderte Dörfer im zentralen Senegal sind jetzt grüner als vor 30 Jahren, und mehrere hunderttausend Hektar ausgedörrten, degradierten Bodens in Burkina Faso und Niger wurden von Bauern durch einfache Methoden der Wassersammlung und -speicherung wieder zu produktivem Land gemacht.

Als nächster Schritt muss nun die Zahl der Bäume und ihrer Artenvielfalt gesteigert werden, auch durch solche, die sich nicht auf natürliche Weise vermehren. Diese Praktiken müssen auf alle Länder der Großen Grünen Mauer ausgeweitet werden – und zwar jetzt!

Das gelingt am besten, wenn die Bauern selbst beobachten, welche Erfolge diese Techniken bei anderen ermöglicht haben. Die Wiederbegrünung in großem Maßstab resultiert nicht aus gebergesteuerten Projekten der Landbewirtschaftung, sondern sie ist das Ergebnis der Entscheidung hunderttausender individueller Kleinbauern, nämlich dass es in ihrem besten Interesse ist, auf ihren Feldern mehr Bäume wachsen zu lassen. Dauerhafter Wandel wird vor allem dadurch gefördert, wenn für mehr Erfahrungsaustausch unter den Bauern gesorgt wird.