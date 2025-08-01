Höhere Steuern für Superreiche?

Laut dem World Inequality Report von 2022 besitzen die reichsten zehn Prozent der Weltbevölkerung gut drei Viertel des globalen Vermögens. Die ärmsten 52,5 Prozent teilen sich etwa 1,2 Prozent. Auch innerhalb fast aller Länder sind die Vermögen sehr ungleich verteilt; in Deutschland z.B. besitzt das reichste Prozent rund ein Drittel des Privatvermögens. Diese Ungleichverteilungen führen zu Spannungen und Ungerechtigkeitsempfinden.

Die fehlende globale Kooperation in Steuerfragen führt zudem zu einem Steuerwettbewerb, in dem sich Staaten gegenseitig unterbieten. Ungleiche Besteuerung und Steuerflucht entziehen den staatlichen Haushalten viel Geld. Eine globale Mindeststeuer auf Vermögen könnte dem entgegenwirken.

Das jedenfalls brachte die brasilianische Regierung dazu, während ihrer G20-Präsidentschaft im Jahr 2024 die Idee einer globalen Mindeststeuer auf die Tagesordnung zu setzen. Und tatsächlich haben sich die Staats- und Regierungschefs der führenden Industrie- und Schwellenländer bei ihrem Treffen in Brasilien Ende 2024 darauf verständigt, künftig für eine wirksame Besteuerung von Milliardären zusammenzuarbeiten. „Unter voller Beachtung der Steuerhoheit wollen wir gemeinsam sicherstellen, dass Individuen mit einem ultrahohen Vermögen effizient besteuert werden“, heißt es in der Gipfelerklärung.

Die Grundidee für eine Superreichen-Steuer entwickelte der französische Ökonom Gabriel Zucman im Auftrag der brasilianischen Regierung. Er schlug in zwei Szenarien vor, dass Privatpersonen mit einem Vermögen von über 1 Mrd. bzw. von über 100 Mio. US-Dollar jährlich mindestens zwei Prozent ihres Vermögenswertes als Steuer entrichten. Andere Steuern, wie etwa auf Kapitalerträge, würden angerechnet. Eine Milliardärssteuer würde laut Zucman jährlich global 200-250 Mrd. US-Dollar mehr Staatseinnahmen einbringen; würde man alle mit einem Vermögen über 100 Mio. US-Dollar einbeziehen, kämen noch 100 bis 140 Mrd. US-Dollar dazu.

Der Wortlaut der G20-Erklärung ist jedoch so vage, dass niemand mit einer schnellen Umsetzung des Mindeststeuerplans rechnet. Denn es gilt die Steuerhoheit der einzelnen Staaten; sie sind nicht verpflichtet, eine solche Steuer auch einzuführen. Zudem lässt die Schlusserklärung offen, wer genau superreich ist und wie viel Steuern Superreiche genau zahlen sollen. Insbesondere die USA, aber auch Deutschland, hatten sich gegen eine Milliardärssteuer ausgesprochen. Zudem gibt es Uneinigkeit darüber, in welchem Rahmen eine solche Steuer erhoben werden könnte. Während vor allem Entwicklungsländer die UN-Rahmenkonvention für internationale Steuerkooperation (UN-Framework Convention for International Tax Cooperation) favorisieren, setzen die reichen Industrieländer auf die OECD, die bisher als Standardsetzerin für internationale Steuerregeln gilt. Die USA haben sich bereits Anfang 2025 aus der Kooperation im UN-Rahmen zurückgezogen.