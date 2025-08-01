100 Tage neue Entwicklungsministerin: welche Werte, Interessen, Prioritäten?

Der Abschnitt des Koalitionsvertrags der neuen Bundesregierung enthielt für die entwicklungspolitisch engagierte Community eine Beruhigungspille und zwei Aufreger: Beruhigend wirkte, dass das BMZ als potenzieller Anwalt entwicklungspolitischer Perspektiven und als weltweit respektierter Partner im Nord-Süd-Dialog erhalten blieb. Besorgniserregend schien hingegen, dass dies nur um den Preis einer stärkeren Unterordnung der Entwicklungspolitik unter nationale außenwirtschaftliche, geopolitische und sicherheitspolitische Interessen ermöglicht wurde. Man konnte sich da schon fragen: Was hilft denn ein eigenes Ministerium, wenn es sich so stark an der Agenda des Auswärtigen Amtes und des Wirtschaftsministeriums orientieren soll? Ein zweiter Anlass zu massivem Grummeln entwicklungspolitischer Akteure war die angekündigte Mittelkürzung angesichts des gleichzeitigen drastischen Rückzugs der US-Regierung aus entwicklungspolitischen Verpflichtungen.

100 Tage nach Amtsantritt der neuen Entwicklungsministerin Alabali Radovan stellen sich also zwei Fragen: Wie werden entwicklungspolitische Werte und deutsche Interessen konkret austariert bzw. miteinander verknüpft? Damit verbunden ist die Frage, inwieweit es der Ministerin und dem Ministerium bereits gelungen ist, eigene entwicklungspolitische Signale zu senden. Die zweite Frage gilt der Richtung der – angesichts reduzierter Mittel und wachsender Bedarfslücken – unausweichlichen Priorisierung. Sind diesbezüglich bereits irgendwelche Weichenstellungen erkennbar? Es wäre unrealistisch, von der entwicklungspolitisch unerfahrenen Ministerin nach so kurzer Zeit bereits eindeutige Positionierungen zu erwarten. Einige Anzeichen sind zu erkennen. Aber manch drängende Fragen bleiben offen.

Verknüpfung von Werten und nationalen Eigeninteressen

Ungeachtet des anhaltenden Streits um das richtige Verständnis von „Entwicklung“ handelt es sich bei Entwicklungspolitik um ein per se werteorientiertes Politikfeld. Ging es dabei doch stets um die universelle Gültigkeit von humanistischen Grundsätzen, um Beseitigung globaler Ungleichheiten. Gleichzeitig war die deutsche Entwicklungszusammenarbeit (EZ) von Anfang an von nationalen Eigeninteressen bestimmt. Das war auf der einen Seite stets Gegenstand der Entwicklungshilfe-Kritik, auf der anderen Seite wurde es aber als selbstverständliches legitimes Interesse jeglicher nationalen Politik verteidigt. Schon um die Jahrhundertwende, unter Ministerin Wieczorek-Zeul, war die damalige rot-grüne Bundesregierung bestrebt, unter dem Motto eines „aufgeklärten langfristigen Eigeninteresses“ an einer gerechten, nachhaltigen und friedlichen Welt, universelle Werte und nationale Eigeninteressen in Einklang zu bringen.

Im Koalitionsvertrag wird zwar postuliert, dass die deutsche Entwicklungspolitik gleichermaßen werte- und interessenpolitisch orientiert sei. Dabei ist jedoch eine deutliche Verschiebung zugunsten einer Interessenorientierung erkennbar. Nicht nur werden klassische wirtschaftliche Eigeninteressen wie Rohstoffsicherung sowie die Schaffung von Exportmärkten und Investitionsmöglichkeiten für deutsche Unternehmen sowie das gesellschaftspolitische Interesse an Migrationssteuerung offensiv betont. Vielmehr rücken geopolitische Interessen im Kontext der Systemrivalität mit China und Russland deutlich in den Vordergrund. Demgegenüber begnügt man sich bei den globalen Nachhaltigkeitszielen 1 und 2 auf ein knappes, schmallippiges Bekenntnis, sich „auch weiterhin im Kampf gegen Armut, Hunger und Ungleichheit zu engagieren“. Was angesichts der Tatsache, dass man weit davon entfernt ist, das Ziel „Zero Hunger“ bis 2030 zu erreichen, sehr wenig engagiert anmutet.