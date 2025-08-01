100 Tage neue Entwicklungsministerin: welche Werte, Interessen, Prioritäten?
Reem Alabali Radovan hat Reformen im BMZ angekündigt. Noch ist der Kompass der Neuorientierung nicht justiert.
Der Abschnitt des Koalitionsvertrags der neuen Bundesregierung enthielt für die entwicklungspolitisch engagierte Community eine Beruhigungspille und zwei Aufreger: Beruhigend wirkte, dass das BMZ als potenzieller Anwalt entwicklungspolitischer Perspektiven und als weltweit respektierter Partner im Nord-Süd-Dialog erhalten blieb. Besorgniserregend schien hingegen, dass dies nur um den Preis einer stärkeren Unterordnung der Entwicklungspolitik unter nationale außenwirtschaftliche, geopolitische und sicherheitspolitische Interessen ermöglicht wurde. Man konnte sich da schon fragen: Was hilft denn ein eigenes Ministerium, wenn es sich so stark an der Agenda des Auswärtigen Amtes und des Wirtschaftsministeriums orientieren soll? Ein zweiter Anlass zu massivem Grummeln entwicklungspolitischer Akteure war die angekündigte Mittelkürzung angesichts des gleichzeitigen drastischen Rückzugs der US-Regierung aus entwicklungspolitischen Verpflichtungen.
100 Tage nach Amtsantritt der neuen Entwicklungsministerin Alabali Radovan stellen sich also zwei Fragen: Wie werden entwicklungspolitische Werte und deutsche Interessen konkret austariert bzw. miteinander verknüpft? Damit verbunden ist die Frage, inwieweit es der Ministerin und dem Ministerium bereits gelungen ist, eigene entwicklungspolitische Signale zu senden. Die zweite Frage gilt der Richtung der – angesichts reduzierter Mittel und wachsender Bedarfslücken – unausweichlichen Priorisierung. Sind diesbezüglich bereits irgendwelche Weichenstellungen erkennbar? Es wäre unrealistisch, von der entwicklungspolitisch unerfahrenen Ministerin nach so kurzer Zeit bereits eindeutige Positionierungen zu erwarten. Einige Anzeichen sind zu erkennen. Aber manch drängende Fragen bleiben offen.
Verknüpfung von Werten und nationalen Eigeninteressen
Ungeachtet des anhaltenden Streits um das richtige Verständnis von „Entwicklung“ handelt es sich bei Entwicklungspolitik um ein per se werteorientiertes Politikfeld. Ging es dabei doch stets um die universelle Gültigkeit von humanistischen Grundsätzen, um Beseitigung globaler Ungleichheiten. Gleichzeitig war die deutsche Entwicklungszusammenarbeit (EZ) von Anfang an von nationalen Eigeninteressen bestimmt. Das war auf der einen Seite stets Gegenstand der Entwicklungshilfe-Kritik, auf der anderen Seite wurde es aber als selbstverständliches legitimes Interesse jeglicher nationalen Politik verteidigt. Schon um die Jahrhundertwende, unter Ministerin Wieczorek-Zeul, war die damalige rot-grüne Bundesregierung bestrebt, unter dem Motto eines „aufgeklärten langfristigen Eigeninteresses“ an einer gerechten, nachhaltigen und friedlichen Welt, universelle Werte und nationale Eigeninteressen in Einklang zu bringen.
Im Koalitionsvertrag wird zwar postuliert, dass die deutsche Entwicklungspolitik gleichermaßen werte- und interessenpolitisch orientiert sei. Dabei ist jedoch eine deutliche Verschiebung zugunsten einer Interessenorientierung erkennbar. Nicht nur werden klassische wirtschaftliche Eigeninteressen wie Rohstoffsicherung sowie die Schaffung von Exportmärkten und Investitionsmöglichkeiten für deutsche Unternehmen sowie das gesellschaftspolitische Interesse an Migrationssteuerung offensiv betont. Vielmehr rücken geopolitische Interessen im Kontext der Systemrivalität mit China und Russland deutlich in den Vordergrund. Demgegenüber begnügt man sich bei den globalen Nachhaltigkeitszielen 1 und 2 auf ein knappes, schmallippiges Bekenntnis, sich „auch weiterhin im Kampf gegen Armut, Hunger und Ungleichheit zu engagieren“. Was angesichts der Tatsache, dass man weit davon entfernt ist, das Ziel „Zero Hunger“ bis 2030 zu erreichen, sehr wenig engagiert anmutet.
Demgegenüber lässt die Amtsantrittsrede der Ministerin im Bundestag eine deutlich stärkere Betonung entwicklungspolitischer Anliegen wie dem „eines sicheren und würdevollen Lebens für alle Menschen“ erkennen – nicht ohne sozialdemokratische Werte wie Solidarität und Gerechtigkeit zu betonen. Dabei verweist sie explizit auf die Zusammenhänge zwischen diesen Werten und deutschen Interessen wie stabilen Gesellschaften, Frieden und Minderung von Fluchtursachen.
Nur eine effektiv solidarische EZ, die eine Förderung gesicherter Existenzgrundlagen für die Mehrzahl der von den Märkten ausgeschlossenen Menschen über die kurzfristigen und kurzsichtigen Exportinteressen der deutschen Wirtschaft stellt, hat aber eine Chance, zu politischer Stabilität, Frieden, Erhaltung der natürlichen Umwelt und auch zur Minderung von Flucht- und Migrationsursachen beizutragen. Nur eine solche, auf die Lösung der vordringlichen Probleme der Partnerländer orientierte, faire wirtschaftliche Zusammenarbeit schafft auch vertrauensvolle Partnerschaften und „soft power“.
Welche Prioritäten?
Wo wachsende Herausforderungen auf reduzierte Finanzmittel stoßen, löst dies gemeinhin „Heulen und Wehklagen“ aus. Es gibt aber auch zwei bewährte Lösungsansätze: Prioritäten setzen und effektiver mit knappen Ressourcen umgehen. Diese beiden Wege hat die Ministerin in ihrer Haushaltsrede angekündigt. Da Priorisierungs- und Einsparungsprozesse in Bürokratien, auch in Entwicklungsorganisationen mühsam und konfliktgeladen sind, wäre es vermessen, hier schon Ergebnisse zu erwarten.
Regional zeichnet sich eine starke Fokussierung auf die Finanzierung von Wiederaufbauprogrammen in den geographisch naheliegenden Brennpunkten Ukraine und Gaza ab. Hierfür hat die Ministerin jüngst in Ägypten deutsche Beiträge zur Umsetzung eines arabischen Wiederaufbauplans angekündigt. Was die sektoralen Schwerpunkte anbetrifft werden – der Not gehorchend – mehr Mittel in traditionelle Bereiche wie Nothilfe und Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung fließen. Trumps Kettensäge hat die Augen dafür geöffnet, wie viele Länder hier noch von klassischen Hilfsmaßnahmen abhängig sind. Die deutsche EZ wird hier – kurzfristig alternativlos – in eine Lückenbüßerrolle gedrängt. Auch bei der Fluchtursachenbekämpfung wird der Schwerpunkt bei der kurzfristig wirksamen und kostenreduzierenden Verbesserung der Situation in den Flüchtlingslagern der Erstaufnahmeländer liegen, um so den Druck zur Weiterwanderung nach Europa zu mindern. Die Ministerin verwies am Beispiel des Baus von Wasserleitungssystemen in äthiopischen Flüchtlingscamps in Kooperation mit UNICEF und UNHCR auf enorme Kosteneinsparungspotenziale im Vergleich zur bisherigen Versorgung mit Tanklastern.
Das traditionelle Motiv der „Hilfe für Menschen in akuter Not“ steht nun wieder deutlich im Vordergrund der Begründung für die anhaltende Notwendigkeit von EZ. Nicht nur seitens des BMZ, auch in der öffentlichen Debatte. Für die seit langem geforderte und auch nun wieder proklamierte Neuorientierung der deutschen Entwicklungspolitik weg von der „Hilfe“ hin zu einer internationalen Kooperation bei der Lösung globaler Probleme im Bereich öffentlicher Aufgaben, bleibt da wohl wenig Energie. Dennoch: Die ersten Reisen der Ministerin belegen auch, dass die geforderte Neuorientierung der EZ längst Teil der Realität ist und weiterhin auf der Agenda des Ministeriums steht: Mit der in Brüssel vereinbarten Fortsetzung der Unterstützung der internationalen Impfallianz GAVI, einem globalen Bündnis aus öffentlichen und privaten Geldgebern, wird nicht nur die Grundimmunisierung von Milliarden Kindern auch in Zukunft gesichert, sondern es werden auch Süd-Länder dabei gestärkt, eigenständig und in Kooperation untereinander Impfprogramme zu tragen. Auf der 4. Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung der Vereinten Nationen in Sevilla wurde u.a. auf deutsche Initiative hin vereinbart, die Unterstützung für effektivere Steuersysteme in Entwicklungsländern zu verstärken und gemeinsam mit privaten Großanlegern neue Modalitäten der Entwicklungsfinanzierung zu schaffen. Bei einem Besuch von Alabali Radovan in Südafrika wurden Kooperationsvorhaben zur Unterstützung der dortigen Energiewende durch Ausbildung von Fachkräften im Bereich der Photovoltaik mit südafrikanischen und deutschen Firmen unter Einbeziehung von EU-Förderprogrammen vereinbart.
All das zeugt davon, dass die internationale EZ auf vielen ihrer Aktionsfeldern auf gutem Weg zu effektiven gemeinsamen Problemlösungen ist. Und dass die Ministerin auch angesichts der aktuellen Herausforderungen auf diesen Pfaden weiterschreitet. Demgegenüber weist der Rückgang des Anteils multilateraler EZ im Regierungsentwurf für den Haushalt 2025 von 30,7 auf 28,5% darauf hin, dass nationale Eigeninteressen wieder stärker in den Vordergrund gerückt werden sollen.
Leerstelle beschäftigungswirksame ökonomische Transformation
Zum zentralen Problem, mit dem die internationale Entwicklungszusammenarbeit die Menschen im Globalen Süden zurückgelassen hat, schweigen sich Koalitionsvertrag und Ministerin aus. Auch wenn es jener nicht anzulasten ist, dass sie in den ersten Monaten ihrer Amtszeit keine Lösung präsentiert für eine Herausforderung, die die Entwicklungspolitik über sechs Jahrzehnte hinweg unbeantwortet ließ, so kann diese nicht weiterhin ignoriert werden: Es geht um den Skandal, dass weiterhin die Mehrzahl der Bevölkerung in den „Entwicklungsländern“ über keine gesicherte Einkommens- und Beschäftigungsmöglichkeit verfügt, dass die Mehrheit der jungen Menschen dort ebenso verzweifelt wie meist vergebens einen sicheren Job sucht. Und dass alle Anstrengungen um deren Ausbildung ins Leere (oder nach Europa) liefen, weil es für die vermittelten Fähigkeiten keine Nachfrage auf den Arbeits- und Gütermärkten gab.
Ohne diese Herausforderung mittels einer beschäftigungswirksamen Wirtschaftsförderung anzupacken, wird es weder gelingen, unser Eigeninteresse an einer Reduzierung der Migrationsursachen, Schaffung stabiler und sicherer gesellschaftlicher Verhältnisse, Friedenssicherung und Umwelterhaltung zu realisieren. Noch wird es möglich sein, unseren solidarischen Werten, unserem Streben nach einer Welt ohne Hunger und extreme Armut, erfolgreich nachzukommen.
Der seit Jahren propagierte Weg einer besseren Kooperation mit der deutschen Wirtschaft mag zwar helfen, eine Energiewende zu befördern, günstige Impfstoffe oder innovative Finanzierungs- und Versicherungssysteme anzubieten. Für den Aufbau beschäftigungswirksamer Lieferketten aber bedarf es der Förderung einer gezielt beschäftigungsorientierten Wirtschafts- bzw. Industriepolitik in den Partnerländern, unterstützt durch handelspolitische Absicherung. Es bedarf auch einer Steuerung unserer Exporte und Privatinvestitionen derart, dass diese nicht arbeitsintensive lokale Gewerbe niederkonkurrieren, sondern ergänzen. Will also das BMZ vermeiden, dass auch zu Beginn der nächsten Legislaturperiode erneut die Effektivität unserer EZ hinterfragt wird und der Weg zu einer „Welt ohne Hunger bis 2040“ debattiert werden muss, dann genügt es nicht, einfach nur auf eine stärkere Zusammenarbeit mit der deutschen Wirtschaft zu verweisen. Dann darf Beschäftigungspolitik keine Leerstelle bleiben.
Rolle der Entwicklungspolitik im Rahmen einer „integrierten Sicherheitspolitik“
Der Koalitionsvertrag und die Reden der Ministerin bekennen sich zu einer gemeinsamen „integrierten Sicherheitspolitik“. Konkretisierungen, welche Rolle der Entwicklungspolitik dabei zukommen soll, fehlen. Die Erfahrungen mit der gescheiterten integrierten Sicherheitspolitik in Afghanistan und auch in Mali mahnen dazu, Konsequenzen aus dort gemachten Fehlern zu ziehen, realistischere Ziele zu setzen, die Rollenverteilung, die Kooperationsformen und die potenziellen Konfliktfelder genauer zu definieren. Nur eine Entwicklungspolitik, die sich nicht der militärischen Logik unterwerfen muss, kann für die Bevölkerung in den Partnerländern glaubwürdig sein und ihre friedensstiftenden Potenziale entfalten.
Fazit
Mit ihrem deutlichen Bekenntnis zum Solidaritätsgedanken verleiht die neue Ministerin der Werteorientierung stärkeres Gewicht, betont dabei die Vereinbarkeit mit den deutschen Eigeninteressen an Stabilität, Frieden und Abbau von Migrationsursachen. Die angesichts der Mittelkürzungen notwendige Prioritätensetzung ist geprägt von den aktuellen politischen Brennpunkten und dem fortbestehenden Bedarf an Nothilfe plus Schließung der von Trump aufgerissenen kurzfristigen und z.T. dramatischen Versorgungslücken. Gleichzeitig sind Bestrebungen erkennbar, die bereits eingeschlagenen Wege hin zu neuen Formen internationaler Zusammenarbeit fortzusetzen. Ideen zur besseren Bewältigung von bisher unzureichend gelösten Problemen – wie Unterbeschäftigung und Gestaltung einer integrierten Sicherheitspolitik – sind aber noch nicht erkennbar.
Dr. Theo Rauch ist außerplanmäßiger Professor am Zentrum für Entwicklungsländerforschung am Geographischen Institut der FU Berlin.