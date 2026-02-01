Hungerbekämpfung bleibt das Ziel – über 2030 hinaus

Es ist verständlich, wenn Menschen frustriert oder sogar zynisch darauf reagieren, dass die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDGs) nicht erreicht werden. Es ist allerdings zu einfach, nur zu fragen, ob die Entwicklungsziele verwirklicht werden oder nicht. Vielmehr sollten wir analysieren: Haben die SDGs zu zusätzlichen politischen Maßnahmen geführt und Auswirkungen auf die Menschen gehabt? Und: Wie würde die Hungersituation heute ohne SDG 2 aussehen, das eine Welt ohne Hunger bis zum Jahr 2030 vorsieht? Die Lage wäre vermutlich noch schlimmer.

Als die internationale Gemeinschaft im Jahr 2015 die SDGs verabschiedete, gehörte die Beseitigung des Hungers „in all seinen Formen“ bis 2030 zu den moralisch und politisch bedeutendsten Verpflichtungen. SDG 2 zielt darauf ab, Mangelernährung zu beseitigen, alle Formen von Fehlernährung zu reduzieren, die landwirtschaftliche Produktivität von Kleinbauern zu verdoppeln und innerhalb von 15 Jahren nachhaltige Ernährungssysteme sicherzustellen. Dieses Ziel schien 2015 zwar ambitioniert, aber erreichbar, da es auf jahrzehntelangen Fortschritten bei der Bekämpfung des weltweiten Hungers aufbaute. Fast ein Jahrzehnt später ist die Welt jedoch weit davon entfernt, das Ziel zu verwirklichen. Nun stellt sich die Frage: Was muss sich ändern, damit die Welt den Hunger tatsächlich bald überwinden kann?

Wichtige Ernährungsziele werden verfehlt

Nach jüngsten Schätzungen der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) litten im Jahr 2024 zwischen 638 und 720 Millionen Menschen (also 7,8 bis 8,8 Prozent der Weltbevölkerung) an Hunger. Rund 2,4 Milliarden Menschen, fast 30 Prozent der Weltbevölkerung, waren von mäßiger oder schwerer Ernährungsunsicherheit betroffen. Sie hatten keinen regelmäßigen Zugang zu ausreichenden, nahrhaften Lebensmitteln. Die Fortschritte reichen auch nicht aus, um die für das Jahr 2030 angestrebten Ziele zur Verringerung von Wachstumsstörungen, Untergewicht, Übergewicht und niedrigem Geburtsgewicht bei Kindern zu erreichen – allesamt wichtige Indikatoren für schwere und langfristige Unterernährung.