Die Schätzungen variieren, die zentrale Botschaft bleibt dieselbe: Die Corona-Krise hat das wirtschaftliche Leben der Menschen in den armen Ländern so heruntergefahren, dass schwere Armut wieder stark ansteigen wird. Ökonomen der UN-Handelsorganisation (UNCTAD) gingen Anfang Dezember von zusätzlich 32 Millionen Menschen aus, die allein in den 47 ärmsten Ländern mit weniger als 1,90 Dollar am Tag auskommen müssten. Die Armutsrate werde dort 2020 von 32,5 auf 35,7 Prozent steigen – gegen den vorherigen Trend. Die UN-Entwicklungsorganisation (UNDP) erwartet in ihrem pessimistischsten Szenario, dass langfristig etwa 200 Millionen Menschen mehr in schwerer Armut leben müssen.

Aber was tun? Die UN-Organisationen fordern dazu auf, dringend in die produktiven Kapazitäten dieser Länder zu investieren, oder einen konzertierten "SDG-Push" auf der Agenda 2030 zu unternehmen – sonst werde "mühsam erreichter Fortschritt" bei Armutsraten, Ernährung und Bildung zunichte gemacht. In den 47 am wenigsten entwickelten Ländern (LDCs), die meisten davon in Afrika, leben etwa eine Milliarde Menschen, die im Jahr 2019 durchschnittlich 1088 Dollar verdienten. Sie stehen für nur 1,3 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung.

Auf die folglich äußert knappen Eigenmittel, die diese Staaten einnehmen, verweist auch der britische Thinktank Overasees Development Institute (ODI). In einem Policy Paper fordert er die Gebernationen auf, in der Corona-Krise allen 135 einkommensschwachen Ländern in der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit absoluten Vorrang einzuräumen. Denn die wohlhabenderen Länder (MICs) hätten die Kapazitäten, hundert mal mehr Steuern einzunehmen und könnten knapp 1950 Mrd. Dollar mobilisieren. Dagegen könnte die Länder mit den niedrigsten Einkommen (LICs) nur etwa 11 Mrd. Dollar an zusätzlichen Steuereinnahmen in die Kasse spülen.