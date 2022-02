SDG2: Wird „Zero Hunger until 2030“ unerreichbar?

Weltweit leiden laut Global Nutrition Report (2) 149, 2 Millionen Kinder unter fünf Jahren an Wachstumsverzögerung und 45 Millionen an Auszehrung. Mehr als fünf Millionen Kinder starben im Jahr 2020, bevor sie fünf Jahre alt wurden.

Wissenschaftler prognostizieren, dass die Corona-Pandemie von 2020-22 zusätzlich zur Auszehrung von 9,3 Millionen Kindern und zur Wachstumsverzögerung bei 2,6 Millionen Kindern beitragen wird. Sie erwarten auch, dass die Sterblichkeit von Unterfünfjährigen um 0,17 Millionen Corona-bedingt steigen wird.(3)

Viele der Aussagen und Prognosen zu den Folgen der Pandemie auf Ernährungsunsicherheit und Ernährung sind vorläufig und mit einer gewissen Zurückhaltung aufzunehmen. Zwar stammen sie von seriösen Wissenschaftlern und Institutionen, doch die tatsächlichen Folgen der Coronakrise wird man erst in einigen Monaten oder Jahren kennen. Vermutlich wird es durch die Pandemie aber noch schwerer, das ehrgeizige Ziel „Zero Hunger until 2030“ zu erreichen, auch wenn viele Wissenschaftler und Organisationen Regierungen dazu drängen, deutlich radikalere Schritte zu unternehmen, um es vielleicht doch noch zu schaffen. Aber viele Anzeichen, dass das geschieht, gibt es nicht.

Referenzen:

1) FSIN and Global Network on Food Crises, Report on Global Food Crises 2021, Rome

2) 2021 Global Nutrition Report: The state of global nutrition. Bristol, UK: Development Initiatives