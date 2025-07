Internationale Hilfe und Zusammenarbeit sind eine menschenrechtliche Verpflichtung

Das internationale Unterstützungssystem als Reaktion auf Hunger, Ernährungsnotlagen und Katastrophen kommt an seine Grenzen und bricht teilweise zusammen. Der Wegfall der Unterstützung und der Mittel des bislang größten Gebers, der US-Entwicklungsagentur USAID, ist gerade im Bereich des Einsatzes gegen Hunger und Unterernährung substanziell und in den Konsequenzen noch nicht vollumfänglich abschätzbar.

Das liegt daran, dass erst nach und nach die Dramatik der Entwicklung deutlich wird: Die Versorgung in verschiedenen Flüchtlingskontexten wird weitgehend oder komplett eingestellt. Viele internationale, aber vor allem auch nationale zivilgesellschaftliche Organisationen, die in schwierigen nationalen Kontexten mithelfen oder garantieren, dass Agrargüter verteilt werden können, verlieren über Nacht ein Viertel, die Hälfte oder mehr ihrer finanziellen Mittel. Viele nationale Organisationen müssen Teile Ihrer Aktivitäten ganz schließen. Die Logistik der Verteilung humanitärer Hilfe ist betroffen, von verfügbaren Transportschiffen bis hin zur Verteilungsinfrastruktur in Konfliktregionen (LKWs etc.), die von USAID unterhalten oder organisiert wurde. Die USA wollen 83 Prozent der USAID-Programme streichen und insgesamt rund 50 Mrd. Euro einsparen. Hinzu kommt, dass auch andere größere Geber wie das Vereinigte Königreich und die Niederlande ihre Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit stark reduziert haben.

Genaue Zahlen über die Betroffenen gibt es noch nicht, aber es werden aller Voraussicht nach mehrere Millionen Menschen sein, die an Hunger sterben werden durch den Wegfall von Ernährungs- und Gesundheitsinfrastruktur. So meldete UNICEF Ende März, dass im von Hunger und Klimawandel betroffenen Norden Äthiopiens, in der Region Afar, bereits 23 von 30 mobilen Kliniken wegen der weltweiten Kürzungen bei Nothilfe und Entwicklungszusammenarbeit geschlossen wurden. Die Versorgung von großen Flüchtlingslagern für die Region, wie beispielsweise im Norden Kenias für Somalia, im Norden Kameruns, oder in Konflikt- oder Kriegsregionen wie dem Sudan, wird gestoppt, bzw. eingestellt. Alternative Versorgungsrouten sind oft kaum vorhanden, die Logistik kann in der Regel nicht einfach von einem neuen Akteur übernommen werden. Nach Angaben der Welternährungsorganisation FAO sinkt die mögliche Versorgung in Konflikten in vielen Lagern auf weit unter 2.100 kcal und damit auf ein dramatisch niedriges Niveau. In vielen Konfliktgebieten wird kaum noch etwas ankommen, insbesondere wenn Kriegsparteien Nahrung als Waffe einsetzen und die Verteilung blockieren.