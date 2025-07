“Kompass 2025”: Die deutsche Entwicklungspolitik steht vor einem Wendepunkt

Die massiven Kürzungen der ODA wirken sich vor allem auf vulnerable und marginalisierte Gruppen aus, die in besonderem Maße von Hunger betroffen sind. Denn ODA-Mittel für Ernährungssicherheit, ausgewogene Ernährung und ländliche Entwicklung tragen signifikant zur Minderung von Hunger und Mangelernährung bei.

Kürzungen in der humanitären Hilfe bedeuten, dass immer mehr Mittel fehlen, um lebensrettende Maßnahmen umzusetzen. Dies wird in fragilen Kontexten am schnellsten und am deutlichsten spürbar. Zwar klaffen die Bedarfe und die zur Verfügung stehenden Mittel in der humanitären Hilfe schon seit Jahren immer weiter auseinander; der Rückzug insbesondere der Trump-Regierung aus der Finanzierung trifft allerdings zahlreiche Länder unmittelbar – und mit schwerwiegenden Folgen. So betrug die ODA für humanitäre Hilfe 2024 global 24,2 Mrd. Dollar, davon kamen 13,16 Mrd. Dollar (54 Prozent) aus den USA. Im Sudan beispielsweise, wo sich derzeit die weltweit größte humanitäre Krise abspielt, haben die USA in den vergangenen Jahren fast die Hälfte der gesamten humanitären Hilfe finanziert, mit dem Schwerpunkt auf Nahrungsmittelhilfe.

Die meisten Menschen in humanitären Krisen leben in fragilen, konfliktbetroffenen Regionen Klimabedingte Extremwetter verstärken den Bedarf zusätzlich. Um humanitäre Hilfe langfristig entbehrlich zu machen, sind Investitionen in Klimaanpassung, Resilienz, Katastrophenvorsorge und Friedensförderung essenziell. Ziel muss es sein, den Bedarf an humanitärer Hilfe langfristig zu senken. Solange Menschen aber in Konflikt- und Krisensituationen leben müssen, ist sie unerlässlich, um Leben zu retten.

Auch in Ländern ohne akute Notlage drohen die Kürzungen gravierende Folgen zu haben – vor allem in den am wenigsten entwickelten Ländern (Least Developed Countries/LDCs), wo ODA einen erheblichen Anteil der Bruttonationaleinkommen ausmacht und wesentliche staatliche Aufgaben wie Schulspeisungen, Gesundheitsvorsorge oder soziale Sicherung übernimmt (Abb.3). In vielen dieser Länder ist die Ernährungssituation laut Welthunger-Index „ernst“ oder „sehr ernst“, während gleichzeitig hohe Staatsverschuldung, geringe Steuereinnahmen und ein eingeschränkter Zugang zu Finanzmärkten die Eigenfinanzierung erschweren.

Abbildung 3