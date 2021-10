Drahtseilakt Afghanistan: für ein zivilgesellschaftliches Engagement

Die Not im Lande ist so groß und drängend, dass nicht das Ergebnis von Analysen und Verhandlungen abgewartet werden kann: darüber, ob und unter welchen Bedingungen die internationale Gemeinschaft versuchen kann, das gesellschaftliche Korsett, in das die Taliban ihre Bevölkerung pressen, mit Anreizen ‚einzuhegen"– etwa mit der Aussicht auf Kooperation.

Will man nicht die Entwicklungsleistungen der vergangenen zwanzig Jahre vollständig zur Disposition stellen, darf das Land jetzt nicht in eine humanitäre Katastrophe, Fragmentierung der Gesellschaft und wiederaufflammende Gewaltkonflikte abrutschen. Eine passive Haltung und ein Warten auf das Entgegenkommen der Taliban wäre zudem ein falsches Signal an die afghanische Bevölkerung; es erhöht die akute Gefahr, dass gerade die Menschen Afghanistan verlassen, auf die die Entwicklung des Landes am meisten angewiesen sein wird.

Drahtseilakt gefragt

Daher ist der heikle Drahtseilakt zu gehen, mit den Taliban zunächst Bereiche zu eruieren, in denen zivilgesellschaftliche Kooperation geduldet wird – ohne die Taliban gleich zum vollständigen staatlichen Verhandlungspartner aufzuwerten. Bis sich herausstellt, ob die Taliban willens sind, ihren Versprechungen der Mäßigung, etwa bei der Berufstätigkeit von Frauen und dem Zugang zu Bildungseinrichtungen für Frauen, Taten folgen zu lassen, wird es einiger Vertrauensbeweise bedürfen und viel Zeit vergehen.

Auch wird sich erst allmählich herausstellen, ob die Taliban aufgrund ihrer eigenen heterogenen Zusammensetzung überhaupt Willens und/oder in der Lage sind, mit al-Qaida und anderen Terrornetzwerken zu brechen sowie rudimentäre Sicherheit für Leib und Leben und eine Grundversorgung im Land zu gewährleisten – überhaupt also einen echten Staat zu machen. Die internationale Gemeinschaft steht vor den Fragen, ob sie sich diese Zeit nehmen und abwarten oder ob sie die Geschehnisse in Afghanistan proaktiv mit gestalten will.