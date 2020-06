Es fing eigentlich ganz harmlos an. Jorgen Juel Anderson, Niels Johannesen und Bob Rijkers untersuchen in einem vorläufigen Arbeitspapier internationale Bankeinlagen in Steueroasen. Sie stellen fest, dass Einlagen aus Ländern, die Hilfszahlungen der Weltbank erhalten, zur selben Zeit ansteigen – Einlagen aus anderen Ländern allerdings nicht. Der Verdacht liegt nahe, dass es sich bei diesem Anstieg um veruntreutes Geld handelt.

Einige alternative Erklärungsmuster für diesen Anstieg der Einlagen können in der Studie ausgeschlossen werden. So wird getestet, ob gleichzeitig Einlagen in nicht-Steueroasen ansteigen, ob gleichzeitige Naturkatastrophen die Kapitalflucht erklären können, oder ob Krisen im Land dafür verantwortlich sind. Alles negativ. Natürlich gibt es in jeder empirischen Studie offene Enden und Auslassungen. Es ist das Ziel eines wissenschaftlichen Reviewprozesses, das Papier hier noch kritisch zu prüfen. Zwei Dinge wurden bereits in Zeitungsartikeln und auch von den Autoren selbst benannt:

Erstens kann es durchaus sein, dass Gelder nach Hilfszahlungen völlig legitim in Steueroasen landen. Es könnte sein, dass das Vertrauen in das eigene Bankensystem so schlecht ist, dass man zum Beispiel die chinesische Baufirma, die ein Infrastrukturprojekt im Land plant, lieber aus Mauritius bezahlt. Solche Einlagen lassen sich in der Datenquelle der Autoren nicht trennen, denn diese Aufschlüsselung wird von den Zentralbanken nicht veröffentlicht.

Zweitens nutzen die Autoren Daten zu allen (auch den legalen) Einlagen in Steueroasen. Dies ist nötig, da die Besitzer*innen von veruntreuten Geldern leider keine Datensätze über ihre Aktivitäten veröffentlichen. Für die Ergebnisse ist das kein Problem, für die Interpretation vielleicht schon. Die Autoren können nicht zeigen (und behaupten dies auch nicht), dass exakt derselbe Dollar in der Steueroase landet, der von der Weltbank kam. Es könnte gut sein, dass das Geld der Weltbank völlig legitim verwendet wird. An anderer Stelle könnten dann aber andere Gelder für Korruption anfälliger werden und in Steueroasen landen. Solche offenen Fragen sind mögliche Wege für weitere Forschungsprojekte.