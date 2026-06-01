Lokalverantwortete Entwicklung: Wer gestaltet den Wandel?

Das Leben von Menschen verbessern, die von Armut, Ungleichheit und Vulnerabilität betroffen sind – das ist seit Jahrzenten ein zentrales Ziel des Entwicklungssektors. So wichtig und praxisnah dieses Ziel ist, so wirft es doch eine grundlegende Frage auf: Wer sollte die Lösungen dafür eigentlich entwickeln – und warum?

Entwicklungsprogramme und ihre Konzeption tragen häufig die Handschrift von Organisationen im Globalen Norden – weit entfernt von den Gemeinschaften, für die sie gedacht sind. Doch wachsende Evidenz und praktische Erfahrung zeigen: Ergebnisse sind nachhaltiger und die Kosten besser kontrollierbar, wenn lokale Organisationen an der Gestaltung von Antworten und Ansätzen beteiligt werden. Das Problem reicht über Fragen der Wirksamkeit oder der Programmgestaltung hinaus. Dieses Ungleichgewicht birgt das Risiko, ein System zu schaffen, das nur unzureichend auf die langfristigen Bedürfnisse von Millionen Menschen reagiert, die in extremer Armut leben.

Menschen, die mit den Realitäten von Armut und Ausgrenzung leben, sind nicht einfach Empfängerinnen und Empfänger von Hilfe. Sie verfügen über Wissen, Netzwerke und Fähigkeiten in ihrem Umfeld, die für dauerhaften Wandel unverzichtbar sind.

Politische EntscheidungsträgerInnen haben "Lokalverantwortete Entwicklung" (Locally Led Development, kurz LLD) als neuen Ansatz in der Entwicklungszusammenarbeit identifiziert. Gemeint sind damit Ansätze, die lokalen Akteuren entscheidenden Einfluss auf die Gestaltung, Umsetzung und Evaluierung von Entwicklungsprogrammen geben. Zwar erkennt der Entwicklungssektor die Bedeutung von lokalverantworteter Entwicklung in den vergangenen Jahren zunehmend an. Die Organisation BRAC (1) setzt diesen Ansatz in Bangladesch aber seit mehr als einem halben Jahrhundert um und entwickelt ihn kontinuierlich weiter.

Wir sind überzeugt: Lösungen haben größere Erfolgschancen und lassen sich besser skalieren, wenn sie von der Gemeinschaft entwickelt werden, der sie dienen sollen. Nachhaltiger und langfristiger Wandel entsteht, wenn Menschen die Möglichkeit erhalten, ihn selbst zu gestalten – statt ihn von außen auferlegt zu bekommen.

Lokal ist mehr als ein Etikett

Entscheidend für diese Debatte ist auch das Verständnis dessen, was mit „lokal“ gemeint ist. In der entwicklungspolitischen Praxis werden oft sehr oberflächliche Indikatoren genutzt, um die lokale Ausrichtung eines Programms oder einer Organisation zu bewerten – etwa der Anteil lokaler Mitarbeitender oder die Zahl lokaler Büros. Grundlegender ist jedoch die Frage, ob Investitionen lokale Strukturen stärken und ob Programme auf bereits bestehenden lokalen Lösungen aufbauen.

Entwicklungsakteure – ob aus Regierungen, Philanthropie oder auch der Zivilgesellschaft – müssen Organisationen identifizieren, die tatsächlich in Gemeinschaften verankert sind und auf lokales Wissen und lokale Ressourcen zurückgreifen. Oder sie müssen Partner unterstützen, die genau solche lokalen Organisationen stärken.

Lokale Ansätze funktionieren in großem Maßstab