Ernährungssicherung: partnerschaftlicher und wirksamer

Zum Start in das Jahr 2026 stellt sich für mich die Frage, wie globale Ernährungssicherheit künftig gelingen kann – in einer Welt mit wachsenden Krisen, starken geopolitischen Veränderungen, und knapper werdenden öffentlichen Mitteln. Die Durchführungsorganisationen der internationalen Zusammenarbeit, wie wir - die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), stehen im Bereich der Ernährungssicherung vor der großen Herausforderung, mit weniger Ressourcen mehr Wirkung erzielen zu müssen, um SDG-2 („Beendigung von Hunger und allen Formen der Fehlernährung“) bis 2030 einen entscheidenden Schritt näher zu kommen.

Das Recht auf Nahrung droht in den Hintergrund zu treten und ist doch eines der am häufigsten verletzten Menschenrechte weltweit. Auch hat die Münchner Sicherheitskonferenz erkannt, dass Hunger zu einem lokalen und globalen Sicherheitsrisiko geworden ist. Global hungert knapp jeder zwölfte Mensch, auf dem afrikanischen Kontinent gar jeder fünfte. Gleichzeitig sind weltweit rund zwei Milliarden Menschen von sogenanntem verstecktem Hunger betroffen. Über zwei Milliarden Menschen sind übergewichtig oder adipös mit erheblichen Folgen für Gesellschaften, Gesundheitssysteme und Volkswirtschaften.

Hunger und Ernährungsunsicherheit sind Folgen der zunehmenden Krisen und politischen Verwerfungen weltweit. Denn gewaltsame Konflikte, Wirtschaftskrisen und Auswirkungen des Klimawandels sind ihre wesentlichen zugrundeliegenden Ursachen. Die ohnehin geschwächten Agrar- und Ernährungssysteme werden durch geopolitische Spannungen sowie den Rückzug bedeutsamer Geberländer weiter verschärft. Die Überwindung von Hunger und Ernährungsunsicherheit ist daher keine kurzfristige Aufgabe, sondern eine langfristige, die stärker als bisher systemisch an nationalen Strategien, leistungsfähigen Institutionen, politischen Reformprozessen und dem Erhalt der Erdsysteme ansetzen muss.