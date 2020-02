Europa engagiert sich in der Krisenregion Sahel und für die G5-Initiative von Burkina Faso, Mali, Mauretanien, Niger und Tschad aus drei Gründen: Kampf gegen islamistischen Terror, Migrationsabwehr und Hilfe zur wirtschaftlichen Entwicklung. In Niger ist der Menschenrechtsaktivist Moussa Tchangari eine renommierte Stimme der Zivilgesellschaft. Er sieht die Ursachen für das zunehmende Chaos in Unzufriedenheit mit den eigenen Regierungen und dem Fehlen von Perspektiven auf ein besseres Leben. Der Terror niste sich ein, wo der Staat den Menschen keine Daseinsvorsorge biete, wo örtliche Konflikte sich selbst überlassen werden, und wo der Kampf um die natürlichen Ressourcen immer erbitterter ausgefochten wird.