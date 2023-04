Die 189 Mitgliedsländer unterstützen als Hauptanteilseigner der Bank auch ihren Ansatz eines eng auf Armut abzielenden Programmdesigns, obwohl es an überzeugenden Argumenten fehlt, wie dies glaubhaft mit einer umfassenderen universellen Sozialschutzagenda zusammengeht. Das legt nahe, dass die Mitglieder des Verwaltungsrats womöglich nicht verstanden haben, dass die Bank einen gescheiterten Ansatz fördert, der dem allgemeinen Sozialschutz gar nicht sinnvoll verpflichtet ist. Vielleicht verstehen sie auch nicht, dass es noch andere Wege gibt, Länder bei der Entwicklung von Sozialschutz zu unterstützen.

Wenn sie für die Zukunft wirksame nationale Sozialschutzsysteme aufbauen wollen, müssen internationale Organisationen wie die Weltbank – und die Regierungen der Geberländer mit dem meisten Einfluss als Hauptaktionäre – gewährleisten, dass sie sich über die Evidenz und die konzeptionellen Unterschiede der verfügbaren politischen Optionen im Klaren sind. Zwar können armutsorientierte Programme einen bescheidenen Beitrag zu universellen Systemen leisten, doch besteht die Gefahr, dass Konzepte wie der "progressive Universalismus" die Trennlinie zwischen einem armutsorientierten und einem rechtebasierten universellen Ansatz verwischen.

Letztendlich werden die Wahrung begrifflicher Klarheit und der Austausch von Erkenntnissen über Nutzen und Schwächen von Ansätzen (und die Bereitschaft, dafür offen zu sein) eine entscheidende Rolle bei der Verwirklichung eines universellen Sozialschutzes spielen, wenn die Akteure gemeinsam an einer so wichtigen und anspruchsvollen globalen Agenda arbeiten.

Quellen:

Mkandawire, T. (2005). Targeting and universalism in poverty reduction. Social Policy and Development, 23. Geneva, UNRISD.

Sen, A. (1995) The Political Economy of Targeting. In Public spending and the poor: theory and evidence by D. van de Walle & K. Nead (Eds.) World Bank, The John Hopkins University Press: Baltimore.

World Bank (1990). World Development Report, 1990: Poverty. Washington D. C., World Bank.