Als zweite Säule soll die Sozialhilfe ergänzend die Grundbedürfnisse der Bürger*innen (Art. 203-204) abdecken. Sie wird ebenfalls unabhängig vom individuell entrichteten Beitrag zur sozialen Sicherheit gewährt. Das wichtigste und umfangreichste Instrument der Sozialhilfe ist das Sozialhilfeprogramm Bolsa Família. Es vereinigte 2003 die bestehenden Programme Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Cartão Alimentação und Auxílio Gás. Bolsa Família unterstützt heute rund 21 Millionen Familien mit einer durchschnittlichen Transferleistung von 120 Euro (670 Reais) im Monat. Ergänzend bekommen rund 4,5 Millionen Bürger*innen über 65 Jahre sowie Menschen mit Behinderungen, die vom Arbeitsmarkt teilweise ausgeschlossen sind, eine monatliche Unterstützung (Benefício de Prestação Continuada).

Die dritte Säule beinhaltet die Rentenversicherung (Art. 201-202), die auf Pflichtmitgliedschaft und -beiträgen beruht. Im November 2022 erhielten laut dem Statistischen Bulletin der Sozialversicherung insgesamt 37,5 Millionen Bürger*innen Renten, Pensionen und Beihilfen.

Die Umsetzung des Drei-Säulen-Modells ist nach wie vor geprägt von politischer Zersplitterung, Klientelismus und Korruption, die auch die Wirksamkeit der Sozialpolitik direkt beeinflussen. Die wirtschaftliche Stabilität in den Jahren 1995-2002 und später 2003-2013 basierte auf Austerität Liberalisierung, Deregulierung und Privatisierung. Einschneidende und verheerende Änderungen wie die desaströsen „Rentenreformen“ von 2003 oder 2019 widersprechen den oben beschriebenen Verfassungsvorgaben. Auch heute wird die Sozialpolitik immer noch den makroökonomischen Zielen untergeordnet. So verhindert die im Jahr 2017 vom Parlament beschlossene ungewöhnlich lange 20-jährige Haushaltssperre dringende Investitionen in Gesundheit, Soziales und Bildung.