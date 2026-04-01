In Ländern in Südasien, in denen neben dem Islam (Pakistan, Afghanistan) vor allem der Hinduismus und der Buddhismus verbreitet sind, ist die Situation weniger eindeutig, da die Verbreitung dieser Religionen insgesamt mit einer Reduktion des Fleischkonsums einhergehen und genau dort auch viele Menschen unter Mangel- und Fehlernährung leiden. Aus der Ernährungsperspektive würde in Kontexten mit einer geringen Ernährungsdiversität, wie beispielsweise in Südasien, eine Steigerung des Fleischkonsums und der entsprechend größeren Aufnahme von Mikronährstoffen mit einer verbesserten Gesundheit einhergehen.

Hinsichtlich der Verbreitung von Übergewicht sind die Ergebnisse im größeren Zusammenhang zu bewerten, da Übergewicht vor allem von den Gesamtkalorien, dem Verarbeitungsgrad (Stichwort “ultra processed food”) und dem Lebensstil abhängt – aber auch von der durchaus religiös geprägten Fleischzusammensetzung.

Die Regionen und Länder mit der größten Verbreitung von Übergewicht sind Kanada, Argentinien, einige Staaten Nordafrikas und des Balkans, Südafrika und Ozeanien. Gerade im Christentum gibt es praktisch keine Ernährungsvorschriften, und die starke Verbreitung in einkommensstarken Gesellschaften mit vielen bewegungsarmen Berufen (Bürotätigkeiten) führt häufig zu hohen Gesamtkalorien. In Ländern mit großer Verbreitung des Hinduismus, Islam und Buddhismus können sowohl fehlende Kaufkraft, ein höherer ländlicher Bevölkerungsanteil und ein bewegungsintensiverer Lebensstil, als auch religiöse Praktiken wie Vegetarismus (Hinduismus) oder Schweinefleisch-Tabu (Islam) geringere Übergewichtsindikatoren erklären.

Der steigernde Effekt des muslimischen Bevölkerungsanteils auf den Konsum von Schaf- und Ziegenfleisch ist aus gesundheitlicher Perspektive positiv zu bewerten – insbesondere mit Blick auf die Mangel und Fehlernährung in den entsprechenden Regionen. Aus der Perspektive des Klimaschutzes zeigt sich hingegen ein Zielkonflikt zwischen der Versorgung mit Nährstoffen und der Reduzierung der Klimagasemissionen. Jedoch ist festzuhalten, dass die Produktion von Schaf- und Ziegenfleisch weniger Emissionen freisetzt als die von Rindern. In den Regionen, in denen Mangel- und Fehlernährung weniger ausgeprägt sind, gibt es hingegen kein Argument zugunsten des (klimaschädlichen) Konsums von Wiederkäuern. Interessant ist, dass in Ländern mit hohem buddhistischem Bevölkerungsanteil der Konsum von Schaf- und Ziegenfleisch signifikant niedriger ausgeprägt ist – mit guten Neuigkeiten für das Klima.

Zusammenfassung und Ausblick

Die Ergebnisse zeigen: Religiöse Zugehörigkeit prägt systematisch den Fleischkonsum – und damit auch dessen gesundheitliche und ökologische Folgen. Doch ob daraus ein Problem oder eine Chance entsteht, hängt vom Kontext ab. In Regionen mit hoher Unter- und Mangelernährung können tierische Produkte entscheidend zur ergänzenden Versorgung mit Kalorien und Mikronährstoffen beitragen. Gerade kleine Wiederkäuer sind in ariden und semi-ariden Räumen oft gut an lokale Bedingungen angepasst. Hier kann eine maßvolle Ausweitung nachhaltiger Tierproduktion zur Ernährungssicherung beitragen.

Anders stellt sich die Situation in wohlhabenden Gesellschaften dar. Dort überwiegen die Risiken eines hohen Konsums – insbesondere von Rindfleisch und stark verarbeiteten Produkten – für Klima und Gesundheit. Da die Hauptverantwortung für emissionsintensive Ernährungsweisen damit in Ländern mit hohem Einkommen und hohem Konsumniveau liegt, ist hier eine Reduktion besonders klimaschädlicher Fleischsorten nicht nur ökologisch geboten, sondern auch gesundheitspolitisch sinnvoll.

Nachhaltigkeit verlangt daher keine global einheitliche Diät, sondern differenzierte Strategien. Religion ist mit Ver- und Geboten dabei nicht per se hinderlich. Speisegebote strukturieren die Nachfrage langfristig und können Orientierung bieten. Traditionen der Mäßigung, des Fastens oder der vegetarischen Praxis zeigen, dass kulturelle Normen anschlussfähig an Nachhaltigkeitsziele sein können. Entwicklungspolitik sollte diese kulturelle Infrastruktur ernst nehmen und mit ihr arbeiten.

Eine mögliche, im öffentlichen Diskurs jedoch wenig beachtete Brücke im Zielkonflikt zwischen Ernährungssicherung und Klimaschutz liegt in alternativen Proteinquellen wie essbaren Insekten. Sie liefern hochwertiges Protein und wichtige Mikronährstoffe wie Eisen und Zink, verursachen deutlich geringere Treibhausgasemissionen als Wiederkäuer und benötigen weniger Fläche und Wasser (Abbasi, 2026). In vielen Regionen Afrikas und Asiens sind sie traditionell verankert. Ihre stärkere Förderung könnte Einkommensmöglichkeiten schaffen und Ernährungssysteme diversifizieren – ohne bestehende kulturelle Muster grundsätzlich zu unterlaufen.

Nachhaltige Ernährungspolitik beginnt daher mit der Anerkennung kultureller Realitäten, mit der offenen Benennung von Zielkonflikten und mit der Suche nach kontextspezifischen Lösungen. Wo Hunger herrscht, muss Ernährungssicherung Priorität haben. Wo Überkonsum dominiert, ist Reduktion geboten. Und global gilt: Verantwortung ist ungleich verteilt – ebenso wie die Spielräume für Veränderung.