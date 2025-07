So wird ausbleibende US-Hilfe die Armut im südlichen Afrika vertiefen

Die stark vom Industriestaat Südafrika abhängige Region befürchtet wirtschaftlich den Abschwung wegen Handelssanktionen und sozial eine Überforderung der Systeme. Als Gegenwehr rückt die afrikanische Freihandelszone in den Fokus – allenfalls eine langfristige Hilfe.

Die nach der Wiederwahl von Präsident Donald Trump angekündigten Änderungen in der Entwicklungs- und Handelspolitik der Vereinigten Staaten von Amerika (USA) sind weitreichend. Im Januar 2025 kündigte die Trump-Regierung eine dreimonatige Aussetzung der US-Entwicklungshilfe an, um die Ausgaben mit den nationalen Interessen in Einklang zu bringen. Dies gipfelte in der Schließung der US-Agentur für internationale Entwicklung (USAID), die seit mehr als sechs Jahrzehnten existierte.

Die Hilfskürzungen betrafen auch eine wichtige globale Initiative, nämlich den 2003 zur Bekämpfung der HIV/AIDS-Pandemie eingeführten Notfallplan des US-Präsidenten zur Aids-Bekämpfung (PEPFAR). Zwar wurden einige Aspekte der Entwicklungszusammenarbeit nach einem öffentlichen Aufschrei wieder aufgenommen, doch die Gesamtauswirkungen der von den USA vorgenommenen Kürzungen verheißen für die afrikanischen Länder nichts Gutes.

Einem Artikel des südafrikanischen Institute of Security Studies (ISS) zufolge könnte die Aussetzung der Entwicklungshilfe durch die US-Regierung bis 2026 schätzungsweise 5,7 Millionen Afrikaner in die extreme Armut treiben, und diese Zahl wird in fünf Jahren wahrscheinlich auf 19 Millionen ansteigen. Wird dagegen nichts unternommen, wird Afrika nur schwerlich die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) erreichen, vor allem den Abbau der extremen Armut für alle bis 2030 (SDG 1).

Noch verschärft wird die prekäre Lage der afrikanischen Länder durch Protektionismus im Handel, insbesondere die von Präsident Trump angekündigten restriktiven Handelszölle. Diese werden wahrscheinlich den zollfreien Zugang zum US-Markt untergraben, der den afrikanischen Ländern im Rahmen des African Growth and Opportunity Act (AGOA) gewährt wird. Derzeit haben 38 der 54 afrikanischen Länder Anspruch auf AGOA. Am meisten gefährdet sind kleine Volkswirtschaften wie Lesotho, deren Exporte sich auf nur wenige Märkte, darunter die USA, konzentrieren.

Auswirkungen der US-Hilfskürzungen auf afrikanische Länder

Die von den USA vorgenommenen Kürzungen der Entwicklungshilfe haben die Schattenseiten einer übermäßigen Abhängigkeit ins Rampenlicht gerückt. Während auch andere Geberländer eine entscheidende Rolle in Afrika gespielt haben, stellten die USA einen erheblichen Teil der Entwicklungsfinanzierung für den Kontinent bereit – insbesondere in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Menschenrechte. Das größte Problem der Aussetzung entsteht im Gesundheitssektor, und dort vor allem für die HIV/AIDS-Programme. In diesem Bereich hingen viele afrikanische Länder stark am Tropf von USAID und dem PEPFAR-Programm.