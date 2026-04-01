China streicht alle Handelszölle für Afrika. Ein Geschenk an wen?

Am 14. Februar 2026 verkündete der chinesische Präsident Xi Jinping in einer Videobotschaft an das 39. Gipfeltreffen der Afrikanischen Union (AU) die Ausweitung der Nullzollpolitik auf afrikanische Länder. Er versprach, China werde ab dem 1. Mai Zollfreiheit für die 53 afrikanischen Länder einführen, mit denen es diplomatische Beziehungen pflegt (alle außer Eswatini, das Beziehungen zu Taiwan unterhält). Diese Politik erklärte Chinas Außenminister Wang Yi inzwischen als Teil des Engagements Chinas für eine weitere Öffnung seiner Märkte und als Beitrag, den Handel anzukurbeln, den Nutzen für die Bevölkerung zu vervielfachen und Afrika dabei zu helfen, Zugang zu den enormen Marktchancen Chinas zu erhalten.

Die Volksrepublik und afrikanische Staaten haben seit dem Jahr 2000 im Rahmen des Forums für chinesisch-afrikanische Zusammenarbeit (FOCAC) auf verschiedenen Regierungsebenen ihre Handelsbeziehungen gefördert. Zu den politischen Ergebnissen zählt unter anderem eine seit 2005 von China angebotene Zollfreiheit für die am wenigsten entwickelten Länder (LDCs) in Afrika, wonach etwa 33 Länder (die Qualifikationskriterien haben sich im Laufe der Zeit geändert) diesen Zugang haben. Die Vereinten Nationen stufen LDCs anhand eines niedrigen Pro-Kopf-Einkommens, eines niedrigen Wertes im Human Assets Index und eines hohen Wertes in einem Index der allgemeinen wirtschaftlichen und ökologischen Verwundbarkeit ein. Daneben werden die meisten Exporte aus Mitteleinkommensländern wie Südafrika und Marokko durchweg mit Zollsätzen von etwa 10–25 Prozent belegt.

Die politische Ökonomie des Wandels in der Zollpolitik

Ein unmittelbarer Auslöser für den Politikwechsel scheint die Kontroverse um Chinas enormen Handelsüberschuss zu sein, sowohl gegenüber Afrika als auch weltweit. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2026 kommentierte die Generaldirektorin der Welthandelsorganisation, Ngozi Okonjo-Iweala: „Ein Handelsüberschuss von 1,2 Billionen Dollar ist nicht nachhaltig, da der Rest der Welt ein derart großes Handelsvolumen nicht aufnehmen kann. Wenn China nicht handelt, werden wir weitere Handelsbarrieren erleben.“

Mit Barrieren bezog sich Okonjo-Iweala wahrscheinlich auf die Handelstreitigkeiten zwischen China und den USA, aber auch zwischen China und anderen Hocheinkommensländern, darunter in Westeuropa, Japan und Australien. Im Falle der USA nahmen die Spannungen und die Errichtung von Zollschranken im Januar 2018 ihren Anfang, als Präsident Donald Trump – motiviert durch das Handelsdefizit der USA gegenüber China – Zölle auf importierte Waschmaschinen und Solarmodule aus aller Welt verhängte, wovon chinesische Exporteure besonders betroffen waren. Ein Handelskrieg zwischen Australien und China begann im Mai 2020, als China Zölle auf australische Gerstenexporte verhängte, und eskalierte von da an über mehrere Monate.

Im Falle Afrikas erreichte der bilaterale Handel laut der chinesischen Zollbehörde im Jahr 2025 einen Rekordwert von 348 Mrd. Dollar. Dies entsprach einem Wachstum von 17,7 Prozent zum Vorjahr. Chinas Exporte nach Afrika erreichten 225 Mrd. Dollar – ein Anstieg um 25,8 Prozent – und bestanden hauptsächlich aus Industriegütern. Chinas Importe aus Afrika erreichten 123 Mrd. Dollar, ein Anstieg um 5,4 Prozent, und wurden von Rohöl, Kupfer, Kobalt und anderen, hauptsächlich unverarbeiteten Rohstoffen dominiert. Derweil verzeichnet Afrika bei seinem jährlichen Handelsvolumen von 385 Mrd. Dollar mit seinem größten Partner, der Europäischen Union, einen Handelsüberschuss von rund 32 Mrd. Dollar.