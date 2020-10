Warum China für Afrika ein unverzichtbarer Partner ist

Nirgends ist dies so sichtbar wie in Äthiopien. Das ostafrikanische Land hat sich stark auf Chinas Wachstumsmodell eines Niedriglohnsektors mit Schwerpunkt auf der verarbeitenden Industrie gestützt und setzt es in Sonderwirtschaftszonen um. Chinesische Investitionen in Äthiopiens Schuh- und Bekleidungsindustrie haben dem Land ermöglicht, sich als Exporteur auf dem europäischen Markt zu etablieren, und westliche Marken wie H&M haben ebenfalls begonnen, in Äthiopien zu produzieren.

Dies ist Ausdruck eines generellen Trends steigender chinesischer Arbeitskosten, die den Niedriglohnsektor abwandern lassen. Ein Teil der Fertigung wird in Länder wie Äthiopien ausgelagert, ein anderer geht in ärmere Provinzen in Westchina, in Industriezonen von Bangladesch und Vietnam, oder wird schlicht durch Automatisierung ersetzt. Die schlechte Stromversorgung afrikanischer Länder schränkt auch ihre Fähigkeit ein, diese Chancen zu nutzen.