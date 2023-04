„Gewalt gegen Kinder ist besonders schlimm – weil sie oft das weitere Leben prägt"

Welternährung: Frau Hoeffler, Sie forschen schon lange zum Thema Gewalt. Mit welchen Formen von Gewalt befassen Sie sich?

Anke Hoeffler: Es gibt sehr viele verschiedene Formen der Gewalt. Ich konzentriere mich auf die sogenannte kollektive Gewalt, die zumeist politisch motiviert von einer Gruppe durchgeführt wird, befasse mich aber auch mit interpersoneller Gewalt, die zwischen Menschen oder sehr kleinen Gruppen von Menschen gegeneinander stattfindet. Man kann natürlich noch diskutieren, ob man Suizid als Gewalt auffasst. Meistens aber wird Gewalt als physische Gewalt von einem Menschen auf den Körper eines anderen verstanden. Damit wäre Suizid ausgeschlossen. Wenn man aber sagt, Gewalt gegen die eigene Person nehmen wir auch mit hinzu, dann hätten wir drei Formen von Gewalt, also die kollektive, die interpersonelle und die auf die eigene Person gerichtete.

Strukturelle Gewalt zählen Sie nicht dazu?

Natürlich gibt es auch strukturelle Gewalt. Aber zur Zeit liegt der Fokus meiner Forschung bei den Kosten von Gewalt, und um die Kosten festmachen zu können, brauche ich die Prävalenz, also die Häufigkeit. Wie häufig kommen diese verschiedenen Formen der Gewalt vor und welche Kosten sind dann mit dem einzelnen Fall verbunden? Das heißt, ich muss Daten haben, um eben Prävalenzen schätzen zu können, die sind nie ganz genau. Niemand weiß genau, wie viele Menschen in einem Krieg umkommen. Und selbst in einem Land wie Deutschland sind nicht einmal die Daten für Mord und Totschlag übereinstimmend, die wir von Polizei und Ärzten erhalten. Es ist schwierig, das Konzept der strukturellen Gewalt in Daten zu erfassen.

Sie sagten, dass sie vor allem zur kollektiven Gewalt arbeiten und haben dann noch die interpersonelle Gewalt erwähnt. Gibt es eigentlich einen Zusammenhang der beiden Formen?

Ja, ich habe überwiegend zu kollektiver Gewalt geforscht, also vor allem zu den Ursachen und Konsequenzen von Bürgerkriegen. Leider gab es in den Millenniums-Entwicklungszielen kein Ziel zum Thema Gewalt. Als es dann auf 2015 und die nachhaltigen Entwicklungsziele zuging, gab es eine Diskussion in den Fachkreisen, ob man nicht auch ein „Gewalt-Ziel“ einbringen sollte, vielleicht sogar mit einem Null-Ziel.

Die UN waren interessanterweise nicht so empfänglich dafür, Ziele für die kollektive Gewalt festzuschreiben, weil das ja letztendlich immer in die Souveränität von Staaten eingreift, da die meisten Kriege Bürgerkriege sind. Die UN waren dann aber sehr empfänglich dafür, andere Formen der Gewalt in die neuen Entwicklungsziele aufzunehmen – Formen der Gewalt, die im Übrigen zusammengerechnet auch viel mehr Menschen töten. Dazu zählt Gewalt gegen Kinder, und so heißt es in SDG 16.2 nun, dass alle Formen von Gewalt gegen Kinder beendet werden sollen. Kinder erfahren sehr viel Gewalt, überwiegend in der Form von körperlicher Bestrafung, meist zuhause, aber häufig auch in der Schule.