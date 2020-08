Neben seiner zentralen Umweltdimension soll der „Green Deal” natürlich die Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele (SDG) allgemein unterstützen, was wiederum Spielraum für weitere Aktionsgebiete eröffnet. So könnte die EU durch ihren Einfluss auf den Welthandel zur nachhaltigen Gestaltung globaler Wertschöpfungsketten beitragen, indem sie versucht, branchenübergreifend gegen den Missbrauch von Arbeitnehmer*innen vorzugehen. Während technologische Innovation und Digitalisierung in der EU rasch voranschreiten, müssen offenkundige Menschenrechtsverstöße beim industriellen Abbau von Seltenen Erden, Kobalt oder Lithium in Entwicklungsländern adressiert werden. Durch angemessene Handelsmaßnahmen kann die EU menschenwürdige Arbeitsbedingungen in Entwicklungsländern fördern sowie nachhaltiges Wachstum und den Umweltschutz begünstigen. Die Ziele des „Green Deals”, gegen illegale Abholzung und illegale Fischerei vorzugehen, würden dies unterstützen.

Keine Revision bestehender Handelsverträge

Ein Abschnitt zum Schutz von Menschen- und Arbeitsrechten und von indigenen Völkern ist auch im Entwurf eines Mercosur-Abkommens enthalten. Er umfasst auch Umweltschutzziele, wie ein Vorgehen gegen illegale Abholzung. Zugleich muss gesagt werden, dass die EU die Einhaltung bestehender Regeln gegen die Beförderung illegaler Abholzung durch Handel nicht durchsetzen konnte. Ein Beitrag in der Zeitschrift "Science" legt nahe, dass rund 20 Prozent der Soja- und mindestens 17 Prozent der Rindfleischexporte aus den Gebieten des brasilianischen Amazons und Cerrado in die EU vermutlich zu Entwaldung beitragen. Der "Green Deal" will Umweltauflagen in allen zukünftigen Handelsverträgen stärken, einschließlich der Vorgaben des Pariser Klimaabkommens, und einen "Chief Trade Enforcement Officer" für verbesserte Überwachung einsetzen.