Ein wichtiger Beitrag hierzu könnte von einem weiteren deutschen G7-Schwerpunkt ausgehen: „Investitionen in eine bessere Zukunft“. Um den enormen Investitionsbedarf der Schwellen- und Entwicklungsländer für die Transformation zu nachhaltigen und klimaneutralen Gesellschaften zu decken, strebt die Bundesregierung eine stärkere Rolle und gemeinsames globales Engagement der G7 an. Allerdings bleibt noch völlig offen, welche Größenordnungen geplant sind, wer die zusätzlichen Mittel aufbringen wird und wie die Umsetzung organisiert werden soll. Offenbar werden auch Anleihen an dem unter deutschem G20-Vorsitz im Jahr 2017 angestoßenen G20 Compact with Africa gemacht, an den man genauso anknüpfen will wie an die Global Gateway Initiative der EU und die von den USA beim letzten britischen G7-Gipfel in Cornwall eingebrachte Build Back Better Partnerschaft.