Neue Stimme für Menschenrechte und gute Regierungsführung

Wenn die Wahl von Power darauf basiert, einen auf Rechte und gute Regierungsführung basierten Ansatz in Sektoren wie globale Gesundheit und Klimawandel einzubringen, dann passt das zu Bidens innenpolitischen Weichenstellungen in der Umwelt- und Gesundheitspolitik. Zum Beispiel ist Michael Regan, der die US-Umweltschutzbehörde leiten wird, sowohl Wissenschaftler wie auch Verfechter eines rechtebasierten Ansatzes beim Klimawandel. Grundsätzlich will sich der Anspruch der USA in der Entwicklungszusammenarbeit auch innenpolitisch begründen, und das spiegelt sich in unterschiedlichen Personalien einschließlich Samantha Power wider.

Umgang mit Konflikten

In mancher Hinsicht werden Menschenrechte und Demokratie unumgänglich sein, wie etwa im Verhältnis zu Myanmar, wo USAID sowohl in der Demokratieförderung wie auch in der anhaltenden Friedens- und Versöhnungsarbeit tätig ist. Dies sind Schlüsselbereiche, in denen Samantha Power Expertin ist und seit über einem Jahrzehnt arbeitet. Wenn die Regierung Biden hofft, die aktuellen humanitären und gesundheitlichen Krisen zu bewältigen, wird es auch darauf ankommen, einen menschenrechts- und governance-basierten Zugang zu Feldern wie der Ernährungssicherheit und der globalen Gesundheit zu etablieren. Am Beispiel Jemen lässt sich verdeutlichen, dass USAID keine Grundversorgung mit Nahrungsmitteln gewährleisten kann, wenn es nicht parallel Programme für Friedenssicherung und Konfliktlösung auflegt.

Ein weiterer Sektor, in dem die Stärkung guter Regierungsführung und Demokratieförderung von zentraler Bedeutung sein wird, ist die globale Gesundheit. Hier ist USAID federführend bei der COVID-Unterstützung in Entwicklungsländern. In Tansania hat der zunehmende Autoritarismus zum Beispiel den Boden dafür bereitet, dass die Existenz von Covid-19 schlicht geleugnet und die Einfuhr von Impfstoffen verweigert wird. Ohne die zugrunde liegende Problematik von Menschenrechten, Frieden und Konfliktlösung sowie der demokratischen Rechenschaftspflicht zu thematisieren, wird USAID nur schwerlich in anderen Feldern der technischen Zusammenarbeit vorankommen.