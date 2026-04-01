Spielräume nutzen! Über vernachlässigte Hebel in Steuersystemen

Es ist nun über ein Jahr her, dass US-Präsident Trump an seinem ersten Tag im Amt die nationale Entwicklungsagentur USAID per Dekret faktisch auflöste. Andere westliche Länder haben seither ebenfalls deutliche Kürzungen an ihren Entwicklungsbudgets vollzogen, wenn auch weniger drastisch als die USA. Dazu gehört auch Deutschland, dessen Budget für die Entwicklungszusammenarbeit (EZ) bereits seit 2024 schmilzt. Der Haushalt des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) umfasst nicht die gesamte EZ, zeigt aber den allgemeinen Trend. Er liegt im laufenden Jahr bei knapp über 10 Mrd. Euro – 2024 waren es noch 11,1 Mrd. Euro.

Die weltweiten Kürzungen der EZ kommen zu einem Zeitpunkt, an dem viele Länder ohnehin schon unter Druck stehen. Klimawandel, Covid-19-Pandemie und der Krieg Russlands gegen die Ukraine haben vielerorts zu einem massiven Wachstum der öffentlichen Verschuldung bei oftmals sinkenden Steuereinnahmen geführt. Für viele Programme, besonders in der medizinischen Versorgung, der Ernährungssicherung und der Betreuung Geflüchteter, sind die aktuellen Einschnitte ein Desaster.

Dennoch gibt es – auch abseits des rechtspopulistischen Lagers – durchaus Stimmen, die die Kürzungen als Chance bezeichnen. Schon seit längerem wird ja darauf verwiesen, dass die EZ weltweite Abhängigkeiten zementiert und Eigeninitiative lähmt. Der so genannte „Crowding-out“-Effekt, also die Verdrängung der eigenen nationalen Ressourcenmobilisierung durch Zuflüsse von außen, wurde mehrfach in akademischen Publikationen nachgewiesen – es gibt allerdings auch Forschungsergebnisse, die in die gegenteilige Richtung weisen oder keine signifikanten Effekte beobachten. Die politische Botschaft, dass die Empfänger von EZ sich stärker auf eigene Füße stellen sollen, findet in vielen Weltregionen große Beachtung. Höhere Eigeneinnahmen sind vor diesem Hintergrund für die meisten Länder nicht erst seit letztem Jahr ein erstrebenswertes Ziel.

Wer zahlt eigentlich Steuern (und wer nicht)?

Schon lange ist bekannt, dass die Einwerbung von Steuern mit dem allgemeinen Wohlfahrtsniveau von Staaten (oft gemessen als Pro-Kopf-Einkommen) korreliert: Reichere Staaten schöpfen im Durchschnitt einen größeren Anteil der Wirtschaftskraft des Landes ab und verteilen ihn. Das ist zunächst mal nur ein statistischer Zusammenhang, hinter dem sich große Unterschiede zwischen den Staaten verbergen. Entscheidend ist, wer bzw. was überhaupt besteuert wird. Die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) stellt Daten zur Verfügung, die einen vergleichenden Blick auf die Zusammensetzung der Steueraufkommen in den OECD-Mitgliedsländern und drei Weltregionen (Afrika, Lateinamerika & Karibik sowie Asien-Pazifik) ermöglichen.

Zunächst bestätigt die Darstellung den oben erwähnten statistischen Zusammenhang: Die OECD-Staaten, größtenteils Hocheinkommensländer, erzielen Steuereinnahmen in Höhe von über einem Drittel (34 Prozent) des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Demgegenüber liegt das Aufkommen in Afrika, wo besonders viele Niedrigeinkommensländer liegen, bei weniger als der Hälfte dieses Werts (16,6 Prozent). Lateinamerika & Karibik sowie Asien-Pazifik, mit vielen Ländern mittleren Einkommens, verzeichnen Quoten um die 20 Prozent.

OECD-Vergleich afrikanischer Steuereinnahmen als Prozent des BIP, 2023