Welthunger-Index 2025: Zero Hunger rückt in weite Ferne

Nichtsdestotrotz macht es Sinn, am Ziel festzuhalten, den Hunger bis 2030 zu beenden. Auch wenn die WHI-Prognose davon ausgeht, dass bei unverändertem Tempo 56 Länder das Ziel eines niedrigen Hungerniveaus bis 2030 verfehlen werden. Das ist wenig ermutigend. Global würde dieses Ziel erst 2137 erreicht – mehr als ein Jahrhundert später.

Die wichtigsten Hungertreiber

Die größten Hungertreiber sind lange bekannt: Es sind bewaffnete Konflikte, wirtschaftliche Instabilität, wachsende Ungleichheit und die Folgen des Klimawandels. In Form einer Polykrise verstärken sich diese Treiber und wirken sich negativ auf die Ernährungssituation von Abermillionen Menschen aus. So litten 8,2 Prozent beziehungsweise geschätzte 673 Millionen Menschen im Jahr 2024 unter Unterernährung (einer der vier Indikatoren des WHI).

Doch statt eines gemeinsamen Aufbäumens gegen diese Krisen – bekannte Erfolgsrezepte, die zu den signifikanten Verbesserungen in den Jahren vor 2016 geführt haben, könnten finanziell und politisch unterfüttert werden – erfolgt weitestgehend das Gegenteil. Es ist, um einen Fußball-Vergleich zu bemühen, als würde die knapp führende Mannschaft nach der ersten Halbzeit zwei der eigenen Spieler ersatzlos vom Platz nehmen.

Doch ist Hunger kein Spiel. Und im Umgang mit den kaum fassbaren Zahlen der unter Hunger leidenden Menschen gehen individuelle Schicksale meist unter. Der WHI streut daher Beispiele von Menschen ein, die sich erfolgreich der Bedrohung Hunger entgegengestellt haben. Diese konkreten Erfolgsgeschichten und die Entwicklung vor dem Jahr 2016 sollten Motivation sein, das Engagement zu erhöhen. Jedoch fehlt es fast überall an der politischen Entschlossenheit.

Statt das kollektive Versagen des Handelns der Weltgemeinschaft beim Erreichen der eigenen Ziele einzugestehen, flüchtet sich Politik immer häufiger in plumpe Ablenkungsmanöver – darunter die schlichte Leugnung des Klimawandels, das Ausspielen nationaler Belange gegen vermeintlich verpuffende Unterstützung im Ausland oder offene Anfeindungen derer, die noch Unterstützung leisten.

Es fehlt nicht an Lösungen

Denn, so stellt der WHI in seiner diesjährigen Ausgabe erneut klar: Es fehlt nicht an Lösungen oder Warnzeichen, sondern an politischem Willen, ausreichender Finanzierung und der konsequenten, nachhaltigen Umsetzung von Maßnahmen.

Wie haben sich die Empfehlungen der letzten 20 Jahre gewandelt?

Der WHI 2025 betrachtet Empfehlungen aus sieben Bereichen über den Lauf der Zeit:

1. Nationale Politik und Governance:

Frühere Empfehlungen betonten Marktliberalisierung und Infrastrukturaufbau. Später rückten Menschenrechte, Geschlechtergerechtigkeit, Konfliktsensibilität und lokale Beteiligung in den Fokus. Heute wird auf sektorübergreifende Zusammenarbeit und rechtlich verankerte Ernährungssicherheit gesetzt.

2. Ländliche Entwicklung und Landwirtschaft:

Der Fokus verlagerte sich von Produktivitätssteigerung zu klimaresilienten, inklusiven Ernährungssystemen. Investitionen sollen besonders benachteiligte Gruppen stärken und lokale Kapazitäten fördern.

3. Daten und Rechenschaft:

Seit 2008 wird die Bedeutung von Monitoring und der Erhebung von lokalen Daten hervorgehoben. Transparenz und partizipative Rechenschaftsmechanismen gelten als Schlüssel für wirksame Politik.

4. Klimaschutz und Resilienz:

Empfohlen werden vorausschauende Maßnahmen, die Klima, Konflikte und soziale Ungleichheiten gemeinsam adressieren. Lokale Resilienz und Frühwarnsysteme sind essenziell.

5. Inklusive Entwicklung:

Die Stärkung marginalisierter Gruppen – insbesondere von Frauen und Kleinbäuer*innen – ist zentral. Gute lokale Governance und Beteiligung gelten als Voraussetzung für nachhaltige Ernährungssicherheit.

6. Sektorübergreifende Strategien:

Ernährungspolitik muss mit Bildung, Gesundheit und Wassermanagement verknüpft werden. Der WHI fordert kohärente, systembasierte Ansätze zur Bekämpfung struktureller Ursachen von Hunger.

7. Entwicklungsfinanzierung:

Langfristige, koordinierte Investitionen sind nötig. Der WHI ruft zu intelligenter, gerechter und transparenter Finanzierung auf, die lokale Akteure anhaltend stärkt und strukturelle Ursachen angeht.