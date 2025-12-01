Der internationale Handel erfährt derzeit erhebliche Veränderungen. Automatisierung und Digitalisierung, die Realitäten des Klimawandels, nationale sicherheitspolitische Bedenken, Konflikte und Bedrohungen für die globale Governance sind nur einige der vielen Risiken, die Produktion, Konsum und Arbeitsmärkte verändern. Dementsprechend wandeln sich auch die Handels- und Entwicklungsziele, einschließlich der Hilfsprogramme für den Handel (Aid-for-Trade, AfT). AfT konzentriert sich nicht mehr ausschließlich darauf, Exporte zu fördern oder Handelskosten zu senken. Zunehmend wird die Handelsförderung mit innovativen Finanzierungskonzepten kombiniert, die es den Ländern ermöglichen sollen, am Wachstum der globalen grünen Wirtschaft teilzuhaben.

Es bleibt jedoch eine Herausforderung, in der Entwicklungszusammenarbeit die Kluft zwischen den eher makroökonomischen Handelszielen und den weiterhin bestehenden praktischen Problemen auf Mikroebene zu überwinden.(1)

Empirische Handels- und Entwicklungsstudien zeigen, dass handelsbezogene Unterstützung (Aid-for-Trade, AfT) wirksam sein kann, um den Handel und das Wirtschaftswachstum in Ländern mit niedrigem Einkommen (LICs) anzukurbeln. Nach Schätzungen der OECD generiert jeder zusätzlich in AfT investierte Dollar zusätzliche Exporte im Wert von fast 8 Dollar für alle Entwicklungsländer – und von 20 Dollar für LICs. Die Ergebnisse schwanken jedoch erheblich je nach Art der AfT-Maßnahme, nach den adressierten Handelshemmnissen und/oder dem Sektor, dem Einkommensniveau des Empfängerlandes sowie nach dem Standort.

AfT-Programme und -Maßnahmen zielen in der Regel auf vier große Bereiche ab: Handelspolitik und Regulierungen, Handelserleichterungen wie vereinfachte Zollverfahren, Handelsinfrastruktur wie für Transport und Lagerung, Kommunikation und Energie sowie der Aufbau von Produktionskapazitäten zur Verbesserung der Angebotspalette der Länder für den Export. Unsere Auswertung der Erkenntnisse in diesen vier Bereichen belegt einen mittleren bis hohen Evidenzgrad für die Wirksamkeit von Aid-for-Trade in den Bereichen Handelsinfrastruktur, Handelserleichterungen sowie Handelspolitik und Regulierungen. Sie deutet auch auf neuere (geringe bis mittlere) Evidenz für die Exportförderung, wobei jedoch deutliche Lücken in der Beleglage zum Aufbau von Produktionskapazitäten zum Handel bestehen.

Ausgaben für handelsbezogene Unterstützung nach Kategorie und Region, 2021–2022