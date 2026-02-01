Wie der EU-Rechnungshof den Kampf gegen Hunger bewertet

Der Europäische Rechnungshof (ECA) hat im November 2025 einen Sonderbericht veröffentlicht, wie die Europäische Union in Afrika Bemühungen zur Beendigung des Hungers fördert(1). Seine offizielle Zusammenfassung könnte diesen Artikel schon beenden, bevor er beginnt: „Die Unterstützung der EU-Kommission im Kampf gegen den Hunger in Subsahara-Afrika war lobenswert, legte jedoch zu wenig Wert auf Nachhaltigkeit und Wirkung“, heißt es da.

In Deutschland machen Berichte des Bundesrechnungshofs vor allem dann Schlagzeilen, wenn ihre Schlussfolgerung darauf hindeutet, dass die Regierung versagt und Steuergelder verschwendet hat. Aber so lässt sich dieser ECA-Bericht nicht einordnen – auch wenn das Fazit darauf hindeuten mag, und selbst wenn die Vertreter der These, dass Entwicklungszusammenarbeit eine Verschwendung von Steuergeldern sei, ihn so interpretieren wollten. Denn der Bericht zeigt recht klar, wo der richtige Weg eingeschlagen wurde. Und er fordert die EU-Kommission auf, nicht davon abzuweichen – sondern ihn mit noch größerer Konzentration weiterzuverfolgen.

Warum jetzt?

Die EU ist zusammen mit ihren Mitgliedstaaten der weltweit größte Geber für Entwicklungszusammenarbeit. Zumindest bis jetzt galt die EU stets als engagierter Partner bei den Bemühungen zur Erreichung des Ziels 2 der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung: „Kein Hunger“. Die Konferenz der Ausschussvorsitzenden des Europäischen Parlaments (CCC) hat einen solchen Bericht vorgeschlagen, u.a. da der letzte seiner Art im Jahr 2012 erschien. Es war an der Zeit, eine Bestandsaufnahme der Maßnahmen der EU zur Bekämpfung des Hungers vorzunehmen.

Doch nicht nur die lange Zeitspanne seither spielte eine Rolle, sondern wohl auch die aktuellen Verhandlungen über den EU-Haushalt, den sogenannten mehrjährigen Finanzrahmen (MFF/Multiannual Financial Framework) für den Zeitraum 2028-2034. So bestand die Notwendigkeit, die bisherigen Ausgaben in diesem Bereich zu überprüfen.

Rahmenbedingungen

Der Bericht stellt fest, dass Hunger nach wie vor eine kritische globale Herausforderung darstellt: Im Jahr 2024 waren 295 Millionen Menschen in 53 Ländern von akuter Ernährungsunsicherheit betroffen, wobei 13,7 Millionen Menschen mehr als im Jahr davor dringend Hilfe benötigten.

Weltweit summierten sich EU-Vereinbarungen für Initiativen zur Linderung des Hungers zwischen 2014 und 2020 auf 17 Mrd. Euro – und zwischen 2021 und 2024 auf 6,2 Mrd. Euro. Subsahara-Afrika erhielt mit über 11 Mrd. Euro den größten Teil dieser Mittel, was 48 Prozent der Gesamtsumme entspricht (verteilt auf mehrere Finanzinstrumente).