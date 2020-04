Covid-19: Die Krise wird Entwicklungsländer am härtesten treffen

Die Coronavirus-Pandemie ist nach den Worten von UN-Generalsekretär António Guterres die größte Bewährungsprobe für die Vereinten Nationen seit ihrer Gründung. Vor allem den Verwundbarsten müsse die Weltgemeinschaft zu Hilfe kommen. In vielen Ländern Afrikas und Asiens steht die Pandemie erst am Anfang, während einige Länder – überwiegend im Norden – bereits über Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen sprechen.

Es drohen Finanz- und Verschuldungskrisen. Nach Schätzungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) haben ausländische Investoren seit Beginn der Pandemie bereits 100 Mrd. Dollar aus Schwellen- und Entwicklungsländern abgezogen, der größte Kapitalabfluss, der jemals berichtet wurde. Auch die Rücküberweisungen von Migranten werden nach Expertenmeinung dramatisch zurückgehen.

Schließlich sind die Gesundheitssysteme der meisten armen Länder, vor allem Krankenhäuser, schon in „normalen“ Zeiten überfordert; in welchem Maß sie bei einer starken Ausbreitung des Virus überfordert sein werden, mag man sich kaum vorstellen. In den Medien spielt das – noch – keine große Rolle. Anders sieht es in Fachkreisen aus, in denen bereits eine Vielzahl relevanter Analysen, Prognosen und Warnungen ausgetauscht werden.