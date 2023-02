Über illegale Finanzströme – und die Geheimhaltung, die sie begünstigt

Dabei ist Korruption weder der einzige noch der wichtigste Antriebsfaktor von IFFs. Dies lässt sich besonders gut an Großbritannien und den USA aufzeigen - Rang 18 bzw. 24 von 180 im Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency. Im Financial Secrecy Index des Tax Justice Network hingegen stehen die USA auf Rang 1 und Großbritannien auf Rang 13 von 141 Staaten. Der wichtigste Grund für das große Ausmaß von IFFs ist die Vielfalt an undurchsichtigen Methoden, mit denen schmutziges Geld transferiert, verborgen und gewaschen werden kann. Finanzskandale der jüngeren Zeit, die das Internationale Konsortium Investigativer Journalisten (ICIJ) öffentlich gemacht hat, zeigen uns nur einige der Wege, auf denen Geld rund um den Globus zirkuliert, ohne für Steuer- und und Ermittlungsbehörden greifbar zu sein.

In den Panama Papers warf das ICIJ ein Schlaglicht auf die Rolle anonymer Briefkastenfirmen, die es Kriminellen, Steuerhinterziehern und korrupten Politikern ermöglichen, Geld problemlos durch verwinkelte Firmenkonstruktionen zu schleusen. Die Paradise Papers zeigten, wie große Konzerne Unterfirmen in Steueroasen benutzen, um Steuern in anderen Ländern zu vermeiden. Und in den Pandora Papers wurde enthüllt, wie geheime Trusts in den USA mindestens eine Milliarde Dollar für ausländische Klienten, darunter etliche Staats- und Regierungschefs, versteckt haben.

Aber die in diesen Berichten beschriebenen Methoden, um Schwarzgeld zu verbergen, kratzen nur an der Oberfläche der globalen Vertuschung. Illegale Gewinne können auch durch falsche Rechnungen und Zollpapiere verschoben werden, durch mangelnde Kontrolle von Freihandelszonen, durch handelsbasierte Geldwäsche, betrügerische Stiftungen, Familienstiftungen und nicht zuletzt hochpreisige Immobilien, private Investmentfonds und vieles andere mehr. Überraschend an diesem globalen Untergrundsystem ist vor allem, dass viele der Methoden zur Geldverschiebung legal sind und von Kriminellen ebenso wie von korrupten Amtsträgern ausgenutzt werden können.