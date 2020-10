China ist in den vergangenen Jahren als internationaler Gläubiger immer wichtiger geworden. Aber niemand konnte so genau sagen, welche Länder in welcher Höhe zu welchen Bedingungen bei Peking in der Kreide standen. Die Informationen waren und sind sehr undurchsichtig. Forscher der Stanford University, die sich auf die Beziehungen zwischen China und Afrika spezialisieren (SAIS-CARI), haben alle verfügbaren Daten ausgewertet und aufgerechnet, dass sich die von afrikanischen Ländern 2000-2018 aufgenommenen Darlehen auf 148 Mrd. US-Dollar summieren.

In der Datenbank werden einzelne Projekte und die gesellschaftlichen Sektoren gezeigt, für die das Kapital eingesetzt wurde. Angola steht dabei mit mehr als 40 Mrd. Dollar Krediten an der Spitze. Allerdings, so unterstreichen die Forscher, sind das kumulierte Zahlen der Verbindlichkeiten. Das war Anfang 2020.

Im Oktober nun legte die Weltbank nach. Während die Schuldenlast viele Entwicklungsländer in Zeiten der Corona-Krise und sinkender Einnahmen zu erdrücken droht, werden die Rufe nach Erlassen lauter ­– auch in Richtung China, dem teilweise auch vorgeworfen wird, Länder in Schuldenfallen getrieben zu haben. Wie die Weltbankstatistiken nun zeigen, betragen die derzeit in Subsahara-Afrika von armen Ländern (LIC/Länder mit niedrigem Einkommen) ausstehenden Schulden bei China 64 Mrd. Dollar. Damit liegt die Volksrepublik knapp vor der Weltbank mit 62 Mrd. Dollar. Für 32 afrikanische Staaten ist China der größte staatliche Gläubiger.