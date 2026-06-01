Auswanderung – und ihre Dynamik für Wachstum in Entwicklungsländern

Kemal Şahin wurde in Konya in der Türkei geboren. 1973 kam er mit einem Stipendium nach Deutschland, um an der RWTH Aachen Metallurgie zu studieren. Nach seinem Abschluss kratzte er 5.000 D-Mark zusammen und begann, türkische Textilien zu importieren. Innerhalb von zwei Jahrzehnten hatte sich aus dem Importgeschäft die Şahinler Holding entwickelt, der größte integrierte Mode- und Textilkonzern der Türkei mit 27 Produktionsstätten, Filialen in 15 Ländern und rund 50 Millionen Kunden weltweit.

Şahin nutzte die deutsche Basis, um etwas aufzubauen, was die Türkei brauchte: eine Produktionsinfrastruktur im industriellen Maßstab. Sein Unternehmen wurde zum Gründer und Betreiber der Europäischen Freihandelszone in Edirne, einem der größten privaten Industrieprojekte in der Türkei. Die Zone beherbergt heute rund 200 Unternehmen, beschäftigt mehr als 8.000 Menschen und erzielt jährlich Handelsumsätze von über 3,5 Mrd. Dollar.

Auch Mustafa Baklan kam 1972 nach Deutschland, und seine Familie eröffnete 14 Jahre später ihren ersten Supermarkt in Mannheim. In der Folge bauten sie in der Türkei einen eigenen Nahrungsmittel-, Produktions- und Großhandelsbetrieb nach EU-Normen auf und lieferten nach Mannheim – und darüber hinaus. Dieses Unternehmen, das heute Suntat heißt, versorgt Supermarktketten in ganz Europa und erreicht mit rund 1.200 verschiedenen Produkten aus der Türkei etwa 50 Länder weltweit. Der Hauptsitz befindet sich nach wie vor in Mannheim, wo Vater Baklan einst als Gastarbeiter anheuerte.

Die beiden Unternehmer zeigen, wie Migration Leben verändern und Werte schaffen kann – für Migranten, für die Länder, in die sie ziehen, und für die Länder, aus denen sie stammen. Ihr Beispiel – und es gibt viele wie ihres – weist auf einen Richtungswechsel für die globale Entwicklung hin.

Neue Formeln erforderlich

Ein halbes Jahrhundert lang sah die Formel für den schnellen Wohlstand von Ländern immer gleich aus: Fabriken bauen, billige Arbeitskräfte einsetzen, in die Welt exportieren, in der Wertschöpfungskette aufsteigen. Südkorea, Taiwan und China haben es so gemacht. Während des größten Teils des späten 20. Jahrhunderts war das durch Exportindustrie getragene Wachstum der vorherrschende Weg aus der Armut für große Entwicklungs- und Schwellenländer.

Diese Formel geht jedoch immer schwerer auf. Die weltweite Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe wird im Jahr 2050 voraussichtlich rund 65 Millionen Arbeitsplätze weniger umfassen als heute, da die Automatisierung den Bedarf an Arbeitskräften senkt und eine alternde Weltbevölkerung die Nachfrage nach Gütern verlangsamt. Und billige Arbeitskräfte sind nicht mehr der Vorteil, der sie einmal waren: Die heutigen Fabrikjobs erfordern Qualifikationen, neben Kapital und Just-in-time-Logistiksystemen.