Es wäre leicht, die extremen "Kettensäge-Angriffe" von Präsident Donald Trump auf die US-Auslandshilfeprogramme dem Isolationismus seiner MAGA-Bewegung oder dem Fanatismus von DOGE zuzuschreiben. Zwar spielten ideologische Anflüge gegen Globalismus und zu viel Staat sicherlich eine Rolle, doch beschränkt sich die Abkehr von der traditionellen Auslandshilfe nicht auf die USA – und sie bedeutet auch keinen vollständigen Abschied von der Entwicklungsfinanzierung. Tatsächlich sind Trumps Maßnahmen der Höhepunkt einer jahrzehntelangen politischen Entwicklung, westliche Entwicklungsansätze neu auszurichten, inspiriert von Chinas Neuer Seidenstraße, der Belt and Road Initiative (BRI).

Traditionelle Entwicklungshilfe verliert an Boden

Der Rückzug aus der traditionellen Entwicklungshilfe ist in der gesamten westlichen Welt zu beobachten. Schätzungen zufolge werden die Budgets für Entwicklungszusammenarbeit bis 2026 in Kanada und Deutschland um mehr als ein Viertel und in Großbritannien um fast 40 Prozent im Vergleich zu 2023 sinken. Insgesamt gaben die G7-Länder, auf die 75 Prozent der Entwicklungshilfe entfallen, im Jahr 2025 etwa 28 Prozent weniger aus als 2024.

Trump hat zwar mit seinem Steuer- und Ausgabengesetz (Big Beautiful Bill) die Auslandshilfe gekürzt, gleichzeitig aber auch neue Mittel – einen Fonds in Höhe von 3 Mrd. Dollar – für die International Development Finance Corporation (IDFC) bereit gestellt. Die durch den BUILD Act von 2017 gegründete Agentur muss in diesem Jahr verlängert werden. Der Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses hat bereits beschlossen, ihre Tätigkeit für weitere sieben Jahre zu genehmigen, und zwar mit einer Kreditgrenze von 120 Mrd. Dollar, was einer Verdopplung des ursprünglichen Niveaus entspricht.

Die IDFC war als Antwort auf Chinas Neue Seidenstrasse konzipiert worden, die sich als Alternative zu den traditionellen westlichen Ansätzen der Entwicklungshilfe anbot.

Der OECD-Entwicklungshilfeausschuss (DAC) definiert als Club westlicher Geberländer die öffentliche Entwicklungshilfe (ODA) als Finanzierungen zu günstigen Bedingungen für Entwicklungsprojekte in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Der DAC fördert Transparenz und lehnt es ab, ODA an den Kauf von Waren und Dienstleistungen aus dem jeweiligen Geberland zu binden. Die meisten DAC-Länder legen den Schwerpunkt auf „weiche“ Hilfe zur Förderung von Gesundheit, Bildung und humanitärer Hilfe. Für die öffentliche Entwicklungshilfe werden in der Regel Mittel aus jährlich zu erneuernden Budgets vergeben.

Chinas kommerzielle Hilfe als Vorbild?

Chinas Entwicklungsfinanzierung entspricht nicht diesen Kriterien und ist eindeutig kommerziell ausgerichtet. Die meisten Kredite werden von politisch gesteuerten Banken – der China Development Bank und der China Export-Import Bank – vergeben. Diese finanzieren sich mit der Ausgabe von Anleihen für Anleger. Kredite werden zu marktnahen Zinssätzen vergeben und müssen vollständig zurückgezahlt werden. Ein Großteil der chinesischen Entwicklungsfinanzierung wurde über die BRI bereitgestellt, die ihren Schwerpunkt auf den Bau von Infrastrukturprojekten legt. Die Kredite dieser und anderer chinesischer Banken summierten sich in den vergangenen zehn Jahren auf weit über 1 Billion Dollar.