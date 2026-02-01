Wirkung nachweisen in Zeiten systemischer Komplexität

Was bedeutet es, Wirkung in einer Welt glaubhaft nachzuweisen, die von sich überschneidenden Krisen und systemischer Fragilität geprägt ist? Im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Hilfe sind die Erwartungen an Transparenz und Wirksamkeit erheblich gestiegen. Geber, Politiker und die Öffentlichkeit verlangen zunehmend nicht nur Nachweise darüber, was erreicht wurde, sondern auch Klarheit darüber, was sich durch eine Intervention verändert hat und warum.

Gleichzeitig machen Klimaextreme, Konflikte, wirtschaftliche Instabilität und wachsende Ungleichheiten den sozialen Wandel weniger linear und weniger vorhersehbar. Von Organisationen wird erwartet, dass sie mit begrenzten Ressourcen, oft in fragilen Kontexten, sinnvolle Ergebnisse erzielen. Diese Erwartung ist legitim, wirft jedoch grundlegende Fragen darüber auf, wie Wirkung unter komplexen Bedingungen verstanden und nachgewiesen werden kann.

Die traditionelle Berichterstattung über Leistungen hat klare Grenzen. Output-Indikatoren zeigen, was erbracht wurde und wie viele Menschen erreicht wurden, aber sie sagen wenig über die Tiefe, Dauerhaftigkeit oder Verbreitung von Wandel aus. Reichweitenzahlen werden oft als Beleg für den Erfolg präsentiert, doch Umfang allein zeigt nicht, dass sich Lebensbedingungen verbessert oder Systeme verändert haben. Wird die Wirkung auf leicht messbare Indikatoren reduziert, besteht die Gefahr einer trügerischen Genauigkeit. Wird hingegen Komplexität geltend gemacht, um eine Analyse der Ursachen zu vermeiden, untergräbt dies die Rechenschaftspflicht und Lerneffekte.

Vor diesem Hintergrund hat die Welthungerhilfe ihr Verständnis von Ergebnissen und Wirkung überarbeitet. Die Organisation möchte nicht einfach eine weitere Berichtsebene hinzufügen. Vielmehr will sie die Wirkungsorientiertheit tiefer in die Planung und Entscheidungsfindung einbetten. Für eine Organisation, die sich für die Beseitigung des Hungers und die Verwirklichung des Rechts auf Nahrung einsetzt, kann Wirkung nicht auf vereinzelte Projektergebnisse verkürzt werden. Sie muss widerspiegeln, ob die Maßnahmen Fähigkeiten, Institutionen und systemische Bedingungen stärken, die es den Menschen ermöglichen, Hunger und Armut nachhaltig zu überwinden. In dem Wirkungsbericht 2.0 wird dieser überarbeitete Rahmen für Ergebnisse und Wirkungen systematisch angewendet. Er zeigt, wie kausales Denken und mehrdimensionale Analysen einen verantwortungsvolleren Umgang bei der Messung von Beiträgern zu transformativen Veränderungen begünstigen können.

Von linearen Modellen zu kausalem Denken