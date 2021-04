Was Landwirte und Verbraucher verbindet

Die Landwirte werden wichtige Akteure sein, um die Wiederherstellung der Pflanzen- und Tierpopulationen und die Gesundheit des Ökosystems zu erreichen. Mit ihrem lokalen Wissen und ihrer Erfahrung können sie am ehesten sagen, was vor Ort erforderlich ist, um den Rückgang der biologischen Vielfalt zu stoppen und Ökosysteme zu reparieren. Zu einem großen Teil sollten sich die Landwirte direkt beteiligen, um je nach Landschaft zu identifizieren, was die Bestände gefährdeter Pflanzen und Tiere verbessern und Gebiete ökologisch vielfältiger zugunste einer größeren Artenverbreitung machen kann.

Entscheidend wird eine Rechenschaftspflicht sein. Wer die biologische Vielfalt weiterhin beschädigt, muss bestraft werden. Wer hingegen Maßnahmen zu ihrer Wiederherstellung ergreift, sollte belohnt werden. Es wäre wohl nötig, die Fonds für Agrarumweltprogramme im Rahmen der GAP zu verdreifachen, um sichtbare Verbesserungen zu bewirken – zusätzlich zu Zertifizierungssystemen, die Verbrauchern eine Wahl geben, wie artenfreundlich sie die konsumierten landwirtschaftlichen Produkte haben wollen.

Beschuldigt nicht die Armen

Die Verbindung vom Acker zum Teller unterstreicht die größere Herausforderung, dass die Umsetzung der Konvention bei den Ländern liegt, das Verbraucherverhalten sich aber indirekt aus der Ferne auf die Artenvielfalt auswirkt. Während sie in einkommensschwachen Ländern am stärksten unter Druck steht, sollten wir uns hüten, den Armen die Schuld für den Schwund zuzuweisen. Ein Verbraucher in Deutschland kann innerhalb und außerhalb der Landesgrenzen der Artenvielfalt schaden. Die von der deutschen Wirtschaft zu verantwortenden Auswirkungen auf die biologische Vielfalt erfolgen zu 90 Prozent im Ausland – häufig in Regionen mit hohem Reichtum wie Brasilien oder Südostasien.