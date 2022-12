Brasilien: Lulas Wählerinnen wollen mehr

Ob diese Forderungen erfüllt werden, bleibt abzuwarten. Der Völkerrechtler Thiago Amparo meldet in seiner Kolumne Zweifel an: “Wo sind die Frauen, Lula? Es ist 2023!”, fragt er in seiner Kolumne. “In einem Land, in dem der Männeranteil im Parlament 82 Prozent beträgt, ist gleichberechtigte Teilhabe an der Macht keine Nebensache. Sie sichert das Überleben einer fortschrittlichen Politik und erkennt an, wer Bolsonaro die rote Karte gezeigt hat.”

Lula hat sich noch nicht eindeutig festgelegt. Nur ein Versprechen will er auf jeden Fall einlösen: Das unter Bolsonaro abgeschaffte Frauenministerium soll wiederbelebt werden.