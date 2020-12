Brasilien: Wähler sind wichtiger als Wald

Auch internationale Anleger stellten angesichts der fortschreitenden Zerstörung des bedrohten Ökosystems ihre Investitionen zurück oder zogen ihre Gelder ab. Bereits im Juni dieses Jahres warnten Fondsmanager die brasilianische Regierung in einem offenen Brief, dass Kohlendioxidemissionen und der Verlust der biologischen Vielfalt ein „systemisches Risiko“ für ihre Finanzportfolios darstellen.

Amazonasfonds auf Eis

„Wir verfolgen die Entwicklung zu einer wachsenden Abholzung in Brasilien mit großer Sorge. Was gerade in Brasilien passiert, ist alarmierend“, heißt es in dem Schreiben. Zu den 29 Unterzeichnern, die insgesamt Vermögenswerte von 3,7 Billionen US-Dollar verwalten, gehörte auch Jeanett Bergan, Fondsmanagerin von Norwegens größtem Pensionsfonds KLP.

Nach Angaben des Institute of International Finance (IIF), der einzigen globalen Vereinigung von Finanzinstituten, zogen Anleger ohne Wohnsitz in Brasilien in diesem Jahr bisher 24 Milliarden US-Dollar ab. 2019 belief sich die Summe auf elf Milliarden Dollar.

Auch der von Norwegen und Deutschland finanzierte Amazonasfonds mit einem Volumen von über drei Milliarden Dollar liegt brach. Der 2008 aufgelegte Fonds soll die brasilianische Regierung finanziell beim Schutz des Regenwaldes und deren Bewohner unterstützen. Doch weil der Wald weiter schrumpft, liegen die Mittel seit April 2019 auf Eis.