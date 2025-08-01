Die Welt ernähren innerhalb der planetaren Grenzen – sozial gerecht und fair

Was haben Fleisch, Butter und Eier gemeinsam? Richtig. Die Schweine, Milchkühe und Hühner wurden wahrscheinlich mit demselben Futtermittelbestandteil gefüttert: Soja. Während den meisten Menschen dazu eher Tofu, Soja-Drink oder Soja-Sauce einfällt, gehen 80 Prozent der Bohne als Schrot in die Produktion von Kraftfutter für die Tierproduktion weltweit. Denn mit steigendem Wohlstand steigt weltweit der Bedarf an tierischen Lebensmitteln. Während 1961 in China nur knapp vier Kilogramm Fleisch pro Kopf und Jahr verzehrt wurden, waren es 2022 bereits fast 71 Kilogramm. Im gleichen Zeitraum stieg der Konsum in den USA von 92 auf 122 Kilogramm, in den letzten Jahren aber mit leicht rückläufiger Tendenz[i]. Für diese Mengen ist entsprechendes Kraftfutter nötig, das neben Getreide und Mais auch Soja enthält.

Das proteinreiche Soja ist in Mischfuttermitteln vor allem in der Schweine- und Geflügelhaltung üblich. Die weltweite Verbreitung erklärt sich auch damit, dass Soja pro Hektar hohe Eiweißmengen liefert und als Leguminose Luftstickstoff binden kann und für andere, nachfolgende Kulturpflanzen verfügbar macht. Dadurch wird weniger Stickstoffdünger benötigt. Somit lässt Soja sich sinnvoll in die Fruchtfolge integrieren.

Allerdings hat die wachsende Nachfrage auch ihre Schattenseiten: Soja wird mittlerweile auf mehr als 140 Millionen Hektar[ii] weltweit angebaut und belegt damit fast neun Prozent der weltweiten Ackerfläche (von 1.600 Millionen ha)[iii]. Auf dieser Fläche werden überwiegend gentechnisch veränderte, herbizid-restistente Sorten angebaut, deren Produktion mit entsprechendem Einsatz von Pestiziden einhergeht und sich negativ auf Boden und Wasser auswirkt.

Sei es durch Degradierung oder Rodung: Der sich ausbreitende Sojaanbau hat in den vergangenen Jahrzehnten zur erheblichen Umwandlung natürlicher Ökosysteme geführt, insbesondere in Südamerika. Betroffen sind weitreichende Flächen tropischer Regenwälder, Savannen und Grasländer – vor allem im Amazonasgebiet, im Cerrado, im Gran Chaco sowie im Atlantischen Regenwald. Die damit einhergehende Entwaldung führt zum einen zu einem rapiden Artenverlust und trägt zum anderen durch die Freisetzung von Treibhausgasen wie Kohlendioxid (CO₂) maßgeblich zum Klimawandel bei.

Produktion leidet unter Umweltstress

Brasilien ist ein Beispiel dafür, wie sich die Effekte von intensivem Anbau und Flächenumwandlung über die Jahre vermehrt gegen die Landwirtschaft wenden: Extremwetterereignisse wie Dürren und Überschwemmungen erschweren die Produktion, und das mit zunehmender Häufigkeit. Der Sojaanbau, der Brasilien zum größten Produzenten der Welt machte, leidet nun selbst unter den Folgen der Ausweitung der Landwirtschaft auf Kosten der Umwelt. So ist sie zugleich Verursacher und Betroffene der Umweltauswirkungen. Und das ist kein Einzelfall: Folgen des Klimawandels auf die Produktion von Nahrungsmitteln wie in Brasilien zeichnen sich auch bei Kaffee, Haselnüssen und anderen Agrarrohstoffen ab, die zunehmend unter sich verändernden Umweltbedingungen leiden.