Ein stärkeres Engagement von Agrar-, Finanz-, Bildungs-, Kommunikations- und Verkehrsministerien in den weniger entwickelten Ländern ist deshalb unerlässlich, wenn an die Interessen und Bedürfnisse der ländlichen Bevölkerung angeknüpft werden soll. Private und öffentliche Investoren müssen enger kooperieren, um digitale Netze und Dienstleistungen auch in benachteiligten Regionen anzubieten. Alphabetisierungs- und Digitalisierungsoffensiven sind nötig, besonders für Frauen und Jugendliche, und müssen lokalen Bedürfnissen entsprechen.

Die neue Digitalplattform der FAO könnte zu einem wichtigen Instrument werden, um das Potenzial digitaler Anwendungen in der Landwirtschaft, besonders in den ärmeren Staaten, deutlich stärker in den Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion zu rücken. Sie kann Regierungen beraten und dabei Millionen Bauern eine Stimme verleihen. Allerdings benötigt die neue Koordinierungsstelle rasch eine umfangreiche technische und finanzielle Ausstattung sowie damit einhergehend eine klare politische Rückendeckung und ein aktives Engagement seitens der Mitgliedsländer und der FAO, wenn die Rahmenbedingungen der Digitalisierung für die Landwirtschaft gemeinsam gestaltet werden sollen.