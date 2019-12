Heute leben bereits knapp über 80 Prozent der Weltbevölkerung in Entwicklungsländern, in 30 Jahren werden es voraussichtlich 87 Prozent sein. Folglich findet das weltweite Bevölkerungswachstum vor allem, nämlich zu mehr als 95 Prozent, in diesen Ländern statt, besonders in den ärmsten Regionen. In absoluten Zahlen werden nur neun Länder für mehr als die Hälfte des Wachstums bis 2050 verantwortlich sein: Indien, Nigeria, Pakistan, DR Kongo, Äthiopien, Tansania, Indonesien, Ägypten und die USA. Prozentual nimmt die Bevölkerung in Afrika am stärksten zu. Von heute knapp 1.3 Milliarden wird sich ihre Zahl bis 2050 auf 2.5 Milliarden fast verdoppeln. Beträgt der Anteil Afrikas an der Weltbevölkerung heute 16,6 Prozent, so wird er 2050 bei fast 26 Prozent liegen.

Trotz der hohen Wachstumszahlen in Afrika wächst die Weltbevölkerung insgesamt langsamer. Hintergrund ist die fortschreitende weltweite Angleichung der Geburtenraten. Demnach gibt es einen bemerkenswerten Rückgang bei der Zahl der Kinder, die Frauen gebären. Die Hälfte aller Länder hat bereits heute eine „Babykrise“ – es gibt nicht genug Kinder, um die Bevölkerungsgröße zu erhalten. Gebar 1950 noch jede Frau durchschnittlich 4,7 Kinder, so sind es heute 2,4. Wenn die Rate unter 2,1 Kinder rutscht, wird die Bevölkerung langsam abnehmen.

Die meisten wirtschaftlich entwickelten Länder haben niedrige Raten. Aufgrund einer Mischung aus Fertilität, Sterblichkeit und Migration heißt das aber nicht automatisch, dass die Bevölkerungszahlen sinken. Ohne erhebliche Zuwanderung werden sie aber überalterte Bevölkerungen und zurückgehende Bevölkerungszahlen haben. Bei einigen – wie Deutschland – wird auch Zuwanderung keinen großen Unterschied machen. Bricker und Ibbitson schreiben: „Wenn die Bevölkerungen älter werden und fast überall zurückgehen, dann könnten die Staaten eines Tages um Immigranten konkurrieren.“