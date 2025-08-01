Gentechnisch veränderte Pflanzen in Zeiten des Klimawandels – ein Beitrag zur Welternährung?

Zusammenfassung

Der mögliche Beitrag von gentechnisch veränderten Pflanzen zur Sicherung der Welternährung wird seit Jahren diskutiert. Zumindest bei der ersten Generation transgener Pflanzen, die seit den 1990er Jahren auf die Felder kamen, haben sich die Hoffnungen nicht wirklich erfüllt.

Das Feld gentechnischer Anwendungen an Pflanzen hat sich in den letzten Jahren stark erweitert. Verantwortlich dafür sind neue Werkzeuge wie die ‚Gen-Schere‘ CRISPR/Cas. Mit dieser ‚Neuen Gentechnik‘ können die Eigenschaften von Pflanzen drastisch und über die bekannten Merkmale einer Art hinaus verändert werden, ohne dass dafür zusätzliche Gene inseriert werden müssen. Neben Anwendungen und Eigenschaften hat sich zugleich die Anzahl der betroffenen Arten stark diversifiziert. Zudem werden schon seit einiger Zeit auch Programme für künstliche Intelligenz entwickelt, die speziell für die Anwendungen der 'Neuen Gentechnik' an Pflanzen geeignet sind. Die Folgen dieser Konvergenz von Hochtechnologien sind nur schwer abschätzbar.

Generell sind die Erwartungen an die 'Neue Gentechnik' in Bezug auf Klimawandel und Welternährung hoch, dazu zählt auch verbesserte Widerstandskraft gegen Hitze und Trockenheit. Allerdings gibt es bisher keine anbaufähigen Sorten, die einen höheren Ertrag unter geänderten Umweltbedingungen ermöglichen. Sollen gentechnisch veränderte Pflanzen zum Einsatz kommen, muss davor gewarnt werden, diese zu schnell und ohne ausreichende Kontrollen einzuführen. Die Pflanzen könnten unter bestimmten Umweltbedingungen zwar gute Ergebnisse hinsichtlich bestimmter Eigenschaften liefern, aber auch zu einer möglichen Gefahr für die Ernährungssicherheit und die Umwelt werden.

1. Bisherige Erfahrungen mit transgenen Pflanzen

Transgene Pflanzen gibt es seit rund 40 Jahren. In der Praxis werden meist einzelne Gene aus Bakterien ins Erbgut der Pflanzen übertragen, um diese resistent gegen Herbizide oder giftig für bestimmte Insekten zu machen. Diese beiden Merkmale sind im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Ernährungssicherheit sehr umstritten. Aus dieser ersten Generation gentechnisch veränderter Pflanzen gibt es drei Beispiele für Pflanzen, die in den Anbau gelangt sind und spezifische Merkmale aufweisen, die als potentiell nützlich für die Welternährung bezeichnet werden: Der sogenannte ‚Golden Rice‘ sowie Mais und Weizen, die besser an Trockenheit angepasst sein sollen.

1.1 Golden Rice

Das bekannteste Beispiel für transgene Pflanzen, das mit Vorteilen für die Welternährung verbunden sein soll, ist der sogenannte ‚Golden Rice‘. Dieser Reis weist einen erhöhten Gehalt an β-Carotin (einer Vorstufe von Vitamin A) in den Reiskörnern auf und soll zur Bekämpfung von Vitamin-A-Mangelerscheinungen eingesetzt werden, die in vielen Entwicklungsländern ein großes Problem darstellen. Der Reis wurde 2022 zum ersten Mal auf den Philippinen geerntet, der Anbau wurde aber per Gerichtsbeschluss gestoppt. Mit der Ernte aus 2022 sollen weitere Untersuchungen bezüglich seines tatsächlichen Nutzens durchgeführt werden. Trotz einer langen Entwicklungszeit über mehrere Jahrzehnte gibt es hier noch Fragezeichen: Die vorliegenden Daten aus Zulassungsanträgen zeigen eher niedrige Gehalte an β-Carotin, zudem sind hohe Verluste durch Lagerung und Kochen zu erwarten. Veröffentlichungen bestätigen zudem sehr unterschiedliche Carotingehalte, die u.a. von den jeweiligen Sorten (bzw. deren genetischem Hintergrund) abhängen. Eine Auskreuzung des Gentechnikreis in regionale Sorten, sei es durch Kontamination von Saatgut oder durch Pollenflug auf den Feldern wäre auf den Philippinen ein ganz besonderes Problem, da hier eines der wichtigsten Zentren der biologischen Reisvielfalt liegt.