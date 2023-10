Schmelze am "dritten Pol" der Welt gefährdet Südasien

Und diese Zukunft ist beängstigend. Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die Fläche der Himalaya-Gletscher seit dem Höhepunkt der Kleinen Eiszeit vor 400 bis 700 Jahren um 40 Prozent geschrumpft ist und dass sich die Eisschmelze in den letzten Jahrzehnten schneller beschleunigt hat als in anderen Bergregionen der Welt. Auch im pakistanischen Karakorum-Gebirge, einem der wenigen Gebiete, in denen die Gletscher stabil waren, scheint der Rückzug vor kurzem begonnen zu haben . Je nach Ausmaß der globalen Erwärmung gehen Studien davon aus, dass bis zum Ende des Jahrhunderts mindestens ein weiteres Drittel, wenn nicht sogar zwei Drittel der Gletscher der Region verschwinden könnten. Dementsprechend wird erwartet, dass das Schmelzwasser bis etwa 2050 zunimmt und dann abnimmt.

Die Wissenschaftler verfügen jetzt über Daten zu fast allen Gletschern im asiatischen Hochgebirge. Sie wissen, "wie sich diese Gletscher in den letzten 20 Jahren nicht nur in der Fläche, sondern auch in der Masse verändert haben", sagt Tobias Bolch, Glaziologe an der Universität von St. Andrews in Schottland. Er fügt hinzu: "Wir wissen auch viel mehr über die Prozesse, die die Gletscherschmelze steuern. Diese Informationen werden den politischen Entscheidungsträgern einige Instrumente an die Hand geben, mit denen sie wirklich für die Zukunft planen können.“

Noch vor gut einem Jahrzehnt wusste man relativ wenig über die Gletscher im Hindukusch-Himalaya, dem riesigen Eisgebirge, das sich quer durch Zentral- und Südasien von Afghanistan im Westen bis nach Myanmar im Osten zieht. In den letzten zehn Jahren hat die Forschung jedoch einen enormen Aufschwung genommen – zum Teil ausgelöst durch einen peinlichen Fehler im Vierten Sachstandsbericht des Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, aus dem Jahr 2007, der voraussagte, dass die Himalaya-Gletscher bis 2035 abschmelzen könnten. Doch der Forschungsaufschwung hat zu enormen Erkenntnisfortschritten geführt.

Die pakistanische Ministerin für Klimawandel, Sherry Rehman, twitterte Videos der Zerstörung und wies auf die Anfälligkeit einer Region mit der größten Anzahl von Gletschern außerhalb der Pole der Erde hin. Warum verlieren diese Gletscher so schnell an Masse? Rehman drückte es kurz und bündig aus. "Hohe globale Temperaturen", sagte sie.

Im vergangenen Jahr kam der Frühling früh in den hohen Bergen von Gilgit-Baltistan, einer abgelegenen Grenzregion Pakistans. Rekordtemperaturen im März und April beschleunigten das Abschmelzen des Hispar-Gletschers, wodurch ein See entstand, der anstieg und am 7. Mai einen Eisdamm durchbrach. Eine Flut von Wasser und Geröll überschwemmte das darunter liegende Tal, beschädigte Felder und Häuser, zerstörte zwei Kraftwerke und spülte Teile der Hauptverkehrsstraße und einer historischen Brücke , die Pakistan und China verbindet, weg.

Die Landwirte in Gilgit-Baltistan sind bereits betroffen, so Aisha Khan, Geschäftsführerin der Mountain and Glacier Protection Organization in Islamabad, die die Region seit zwei Jahrzehnten regelmäßig besucht. In einem Dorf, so Khan, haben unvorhersehbare Veränderungen des Zeitpunkts der Schneeschmelze, die das Wasser für die Bewässerung liefert, die Männer dazu gebracht, ihre Felder aufzugeben und in die Städte abzuwandern. In einer anderen Siedlung haben die zunehmende Geschwindigkeit und das Volumen des Flusses die Ufer erodiert und die Felder weggeschwemmt. "Diese Gemeinden können es sich nicht leisten, in den Hochwasser- und Erosionsschutz zu investieren", sagt sie.

Das Indus-Becken, das größtenteils in Pakistan und Nordwestindien liegt, ist nach Ansicht von Wissenschaftlern besonders anfällig für langfristige Veränderungen des Abflusses. Das liegt daran, dass Schnee- und Eisschmelze bis zu 72 Prozent des Abflusses im oberen Indus ausmachen, verglichen mit 20 bis 25 Prozent in den Flüssen Ganges und Brahmaputra (die beiden letzteren sind vom Monsunregen abhängig).

Die zunehmende Schmelze kann aber auch Erdrutsche oder Überschwemmungen durch Gletscherseeausbrüche auslösen, warnen Wissenschaftler. Oder sie könnte die Auswirkungen extremer Regenfälle verschlimmern, wie die Sintflut, die kürzlich Pakistan heimsuchte. Veränderungen in der Schmelze könnten auch die Sicherheit und Produktivität der expandierenden Wasserkraftindustrie in der Region beeinträchtigen. Länder wie Nepal beziehen bereits einen Großteil ihres Stroms aus Wasserkraft; andere, wie Indien, planen, die Kapazität dieser CO2-armen Energiequelle auszubauen. In der gesamten Region sind rund 650 Wasserkraftprojekte in hochgelegenen Gebieten geplant oder bereits im Gang, viele von ihnen in der Nähe von Gletschern oder Gletscherseen.

Die Erwärmung der Atmosphäre ist die Hauptursache für die Gletscherschmelze im Hindukusch-Himalaya – die Temperaturen steigen hier, wie auch an den Polen, schneller als im globalen Durchschnitt. Aber auch die lokale Topografie und andere Faktoren beeinflussen das Tempo des Rückzugs, so die Wissenschaftler.

Die Gletscher der Region sind über Tausende von Kilometern verstreut und unterscheiden sich stark in Größe, Dicke und Höhenlage. Einige schmelzen schneller als andere. In einer Studie aus dem Jahr 2020 wurde prognostiziert, dass das östliche Ende der Gebirgskette in Nepal und Bhutan bis zum Jahr 2100 im Vergleich zu 2015 bis zu 60 Prozent seiner Eismasse verlieren könnte, selbst bei einem emissionsarmen Szenario. Im Vergleich dazu würde das westliche Ende, einschließlich des Karakorum- und des Hindukusch-Gebirges in Pakistan, langsamere Schmelzraten aufweisen.

Diese Schmelzmuster könnten mit den regionalen klimatischen Unterschieden zusammenhängen, sagt Sher Muhammad, ein Fernerkundungsspezialist des nepalesischen International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD), einem zwischenstaatlichen Institut, das an der Spitze der Klimaforschung in der Region steht. Die Gletscher im Westen sind auch größer, sagt Muhammad, und reagieren langsamer auf klimatische Veränderungen.

Aber sie reagieren schließlich doch. Jahrzehntelang widersetzten sich die meisten Gletscher im Karakorum-Gebirge dem globalen Trend: Die meisten blieben stabil, und einige wuchsen sogar. Ein Grund für diese Anomalie war vermutlich der relativ stabile Schneefall in diesem Gebiet im Vergleich zum Rückgang in anderen Teilen des Himalaya. Eine im vergangenen Jahr in Nature veröffentlichte Studie ergab jedoch, dass die allgemeine Beschleunigung des Eisverlusts in den späten 2010er Jahren auch in diesem Gebiet von einer "anhaltenden Verdickung" zu einer "allgemeinen Ausdünnung" geführt hat. Während dieser Trend noch weiter erforscht werden muss, sind die in der Studie verwendeten Fernerkundungsdaten von hoher Qualität, merkt Muhammad an, der nicht an der Forschungsarbeit beteiligt war. "Der Klimawandel könnte das Ende der Karakoram-Anomalie bedeuten", sagt er.

Ausbrüche von Gletscherseen häufen sich

Einige Studien deuten darauf hin, dass Gletscher, die von Geröll wie Felsen und Kieselsteinen bedeckt sind, was die Gletscheroberfläche vor der Sonneneinstrahlung schützt, langsamer schmelzen. "Die Decke schützt das Eis", sagt Mohammed Farooq Azam, ein Glaziologe am Indian Institute of Technology in Indore.

Gletscher, die in einem See enden, können schneller schmelzen, da das warme Wasser direkt mit der Gletscherspitze in Berührung kommt. Fernerkundungsdaten zeigen, dass Gletscherseen seit den 1990er Jahren an Zahl und Größe zugenommen haben. Die Seenbildung ist eine Folge der Gletscherschmelze, erklärt Azam. Nach dem Ende der letzten Eiszeit zogen sich die Gletscher zurück und hinterließen Vertiefungen, die sich erst seit kurzem mit Eisschmelze füllen.