Europa dominiert den Welthandel mit Fisch

Gemessen am Wert ist die Europäische Union der weltweit führende Händler von Fischen und Aquakultur-Produkten. Der Handel mit Drittländern ist in den vergangenen Jahren sogar gestiegen. Importe und Exporte erreichten 2018 einen Wert von 32 Mrd. Euro. Wichtigste Lieferanten in die EU waren Norwegen, China, Ecuador, Marokko und Island; wichtigste Abnehmer die USA, China, die Schweiz, Norwegen, Japan und Nigeria. Bei den Fängen steht die EU hinter China, Indonesien, Indien und Vietnam auf Platz 5 (2017). Nach Angaben der Welternährungsorganisation (FAO) wurden 2018 international insgesamt 67 Millionen Tonnen Fisch gehandelt. Das entspricht 38 Prozent aller Fischfänge weltweit.

Während die reichen Länder bei den Fischimporten dominieren, wächst die Bedeutung der Entwicklungs- und Schwellenländer als Konsumenten und als Produzenten von Fisch und Fischprodukten. Im Jahr 2018 importierten diese 31 Prozent der globalen Menge – gemessen am Wert. Der Handel mit Fisch und Meeresfrüchten ist nach Erdöl und -gas der zweitwichtigste Exportsektor der Entwicklungsländer. Doch insgesamt geht die FAO davon aus, dass der Handel mit Fisch und Fischprodukten in den nächsten Jahren weniger wächst als bisher. Sie führt das darauf zurück, dass die Produktion nur noch langsam expandiert, dass die inländische Nachfrage in einigen der wichtigsten Produktions- und Exportländern wächst und dass die Fischpreise weiter steigen.